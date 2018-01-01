Дорога кава – з ячменю: у Луцьку виявили підпільне виробництво





Про це повідомляють



Придбати дорогу каву зараз може не кожен. Ціна закордонного продукту коливається від 100 до 190 гривень. Тому кавомани середнього класу завжди у пошуках дешевшого, але відомого виробника. Однак при покупці такого товару не кожен задумується про те, що замість смачної, запашної кави можете отримати подрібнені жолуді, або ж у кращому випадку – ячмінь.



Саме таке підпільне виробництво кавової продукції знайшли у Луцьку. Тут виявили 33 мішки з ячменем, 3 кілограми сирих кавових зерен, спеціальне обладнання для перемолу, обсмажування і пакування кави та самі упаковки.



Волинські слідчі відкрили кримінал за цим фактом. Але суд не дав дозволу на конфіскацію цього «добра». Пакують цей продукт в упаковки німецького виробника.



Міні-завод «відомого бренду» розташований на закинутих складах міста.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Підпільний цех, де виготовляли каву з ячменю, викрили в Луцьку. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінал.Про це повідомляють Волинські новини Придбати дорогу каву зараз може не кожен. Ціна закордонного продукту коливається від 100 до 190 гривень. Тому кавомани середнього класу завжди у пошуках дешевшого, але відомого виробника. Однак при покупці такого товару не кожен задумується про те, що замість смачної, запашної кави можете отримати подрібнені жолуді, або ж у кращому випадку – ячмінь.Саме таке підпільне виробництво кавової продукції знайшли у Луцьку. Тут виявили 33 мішки з ячменем, 3 кілограми сирих кавових зерен, спеціальне обладнання для перемолу, обсмажування і пакування кави та самі упаковки.Волинські слідчі відкрили кримінал за цим фактом. Але суд не дав дозволу на конфіскацію цього «добра». Пакують цей продукт в упаковки німецького виробника.Міні-завод «відомого бренду» розташований на закинутих складах міста.

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