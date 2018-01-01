Дорога кава – з ячменю: у Луцьку виявили підпільне виробництво
Сьогодні, 05:01
Підпільний цех, де виготовляли каву з ячменю, викрили в Луцьку. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінал.
Про це повідомляють Волинські новини.
Придбати дорогу каву зараз може не кожен. Ціна закордонного продукту коливається від 100 до 190 гривень. Тому кавомани середнього класу завжди у пошуках дешевшого, але відомого виробника. Однак при покупці такого товару не кожен задумується про те, що замість смачної, запашної кави можете отримати подрібнені жолуді, або ж у кращому випадку – ячмінь.
Саме таке підпільне виробництво кавової продукції знайшли у Луцьку. Тут виявили 33 мішки з ячменем, 3 кілограми сирих кавових зерен, спеціальне обладнання для перемолу, обсмажування і пакування кави та самі упаковки.
Волинські слідчі відкрили кримінал за цим фактом. Але суд не дав дозволу на конфіскацію цього «добра». Пакують цей продукт в упаковки німецького виробника.
Міні-завод «відомого бренду» розташований на закинутих складах міста.
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Про це повідомляють Волинські новини.
Придбати дорогу каву зараз може не кожен. Ціна закордонного продукту коливається від 100 до 190 гривень. Тому кавомани середнього класу завжди у пошуках дешевшого, але відомого виробника. Однак при покупці такого товару не кожен задумується про те, що замість смачної, запашної кави можете отримати подрібнені жолуді, або ж у кращому випадку – ячмінь.
Саме таке підпільне виробництво кавової продукції знайшли у Луцьку. Тут виявили 33 мішки з ячменем, 3 кілограми сирих кавових зерен, спеціальне обладнання для перемолу, обсмажування і пакування кави та самі упаковки.
Волинські слідчі відкрили кримінал за цим фактом. Але суд не дав дозволу на конфіскацію цього «добра». Пакують цей продукт в упаковки німецького виробника.
Міні-завод «відомого бренду» розташований на закинутих складах міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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