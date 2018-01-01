вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковельському районі відбудеться Рада регіонального розвитку

У Ковельському районі відбудеться Рада регіонального розвитку
У Голобському Будинку мистецтв відбудеться Рада регіонального розвитку Ковельського району за участю голови Волинської ОДА Олександра Савченка.

Про це повідомили у прес-службі Ковельської РДА.

Зазначають, що захід відбудеться 7 листопада. Відбудуться урочистості з нагоди Дня місцевого самоврядування, а також громадські слухання з питання проекту районного бюджету на 2019 рік.

Також повідомили, що в заході візьме участь голова Волинської ОДА Олександр Савченко.

До участі запрошують: селищних, сільських голів, у тому числі, керівників об’єднаних територіальних громад, депутатів районної, селищних та сільських та обласної рад, ветеранів органів місцевого самоврядування, керівників установ, служб та організацій району, структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних відомств центральних органів виконавчої влади, представників Громадської ради при райдержадміністрації та громадськість району.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Рада регіонального розвитку, Волинь, Савченко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Луцьку взяти на прокат новорічні костюми: ТОП-3 місць*
Світязь, «тихе полювання» та Одеса: де відпочивали луцькі депутати
Якою цьогоріч буде головна ялинка Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині Mercedes збив дівчину: потерпіла – у лікарні
Сьогодні, 09:00
На Волині п'яний мотоцикліст хотів «відкупитися» від патрульних
Сьогодні, 08:43
У Ковельському районі відбудеться Рада регіонального розвитку
Сьогодні, 08:37
Кара за домашнє насильство: волинський експерт розповів про зміни в законах
Сьогодні, 08:14
Майстер із Луцька шиє костюми для арабських принців і зірок
Сьогодні, 06:59
Схожі новини
У Луцьку відбулась Рада регіонального розвитку Волині У Луцьку відбулась Рада регіонального розвитку Волині
29 листопад, 16:24
Чотири роки на Волині у цифрах. ІНФОГРАФІКА Чотири роки на Волині у цифрах. ІНФОГРАФІКА
03 грудень, 14:50
На Волині відкрили сучасний молочний комплекс. ФОТО На Волині відкрили сучасний молочний комплекс. ФОТО
29 листопад, 09:21
Савченко вимагатиме віддати волинським шахтарям зароблене. ФОТО Савченко вимагатиме віддати волинським шахтарям зароблене. ФОТО
19 листопад, 12:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку на 6 грудня
Сьогодні, 09:04
 0
На Волині Mercedes збив дівчину: потерпіла – у лікарні
Сьогодні, 09:00
 0
На Волині п'яний мотоцикліст хотів «відкупитися» від патрульних
Сьогодні, 08:43
 0
У Ковельському районі відбудеться Рада регіонального розвитку
Сьогодні, 08:37
 0
Кара за домашнє насильство: волинський експерт розповів про зміни в законах
Сьогодні, 08:14
 0
Медіа
відео
1/8