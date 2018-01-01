У Ковельському районі відбудеться Рада регіонального розвитку

Олександра Савченка.



Про це повідомили у



Зазначають, що захід відбудеться 7 листопада. Відбудуться урочистості з нагоди Дня місцевого самоврядування, а також громадські слухання з питання проекту районного бюджету на 2019 рік.



Також повідомили, що в заході візьме участь голова Волинської ОДА Олександр Савченко.



До участі запрошують: селищних, сільських голів, у тому числі, керівників об’єднаних територіальних громад, депутатів районної, селищних та сільських та обласної рад, ветеранів органів місцевого самоврядування, керівників установ, служб та організацій району, структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних відомств центральних органів виконавчої влади, представників Громадської ради при райдержадміністрації та громадськість району.

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