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На Волині п'яний мотоцикліст хотів «відкупитися» від патрульних

На Волині п'яний мотоцикліст хотів «відкупитися» від патрульних
У селищі Голоби нетверезий водій на незареєстрованому мотоциклі пропонував патрульним поліцейським хабар.

Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 27 листопада, – пишуть Волинські Новини.

Під час судового засідання вдалося встановити, що 18 серпня 2018 року двоє патрульних у смт. Голоби Ковельського району виявили мотоцикл Kawasaki незареєстрований в уповноваженому органі МВС та з номерним знаком, що не належить йому. Зокрема, водій мотоцикла не мав при собі реєстраційного документа на транспортний засіб та поліса обов'язкового страхування. До того ж, чоловік керував мотоциклом у стані алкогольного сп’яніння.

Так, водій запропонував патрульним одну тисячу гривень за те, щоб його не притягували до адміністративної відповідальності, однак коли патрульні повідомили його про кримінальну відповідальність за надання неправомірної вигоди, його це не заспокоїло, тож він поклав тисячу гривень в підлокітник автомобіля.

Під час досудового розслідування між обвинуваченим та прокурором була укладена угода про визнання винуватості.

Отож, суд визнав його винним та призначив покарання у виді 500 неоподаткованих мінімумів, що становить 8 тисяч 500 гривень.

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Теги: хабар, Волинь, патрульні, водій, алкоголь
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