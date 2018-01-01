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Курс валют у Луцьку на 6 грудня

Курс валют у Луцьку на 6 грудня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.840, а продаж - 28.150.

Євро при купівлі становить - 31.407, при продажу - 32.058.

Курс російського рубля: купівля - 0.368, продаж - 0.430.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.015, продаж - 7.588.

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Теги: курс валют, Луцьк
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