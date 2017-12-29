Луцьк отримав гроші на купівлю житла для дітей-сиріт
Сьогодні, 09:33
Луцьку надійшла субвенція на придбання житла для дітей-сиріт.
Про це йшлося у четвер, 6 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що у місті витратять 9 мільйонів гривень на надання пільг на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот.
Ще 808 тисяч гривень місто отримало на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт.
Окрім того, Луцьк незабаром отримає ще 911 тисяч гривень. Загалом за ці кошти хочуть придбати 4 квартири для дітей-сиріт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у четвер, 6 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що у місті витратять 9 мільйонів гривень на надання пільг на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот.
Ще 808 тисяч гривень місто отримало на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт.
Окрім того, Луцьк незабаром отримає ще 911 тисяч гривень. Загалом за ці кошти хочуть придбати 4 квартири для дітей-сиріт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку «провалили» програму розвитку парків і скверів
Сьогодні, 09:42
Ціна каструлі борщу в Україні: Волинь – посередині рейтингу
Сьогодні, 09:40
Луцьк отримав гроші на купівлю житла для дітей-сиріт
Сьогодні, 09:33
В Україні відзначають День Збройних сил
Сьогодні, 09:20
Курс валют у Луцьку на 6 грудня
Сьогодні, 09:04
Медіа