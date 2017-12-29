Луцьк отримав гроші на купівлю житла для дітей-сиріт

Луцьку надійшла субвенція на придбання житла для дітей-сиріт.Про це йшлося у четвер, 6 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.Директор департаменту фінансів та бюджетурозповіла, що у місті витратять 9 мільйонів гривень на надання пільг на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот.Ще 808 тисяч гривень місто отримало на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт.Окрім того, Луцьк незабаром отримає ще 911 тисяч гривень. Загалом за ці кошти хочуть придбати 4 квартири для дітей-сиріт.