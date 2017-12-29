вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцьк отримав гроші на купівлю житла для дітей-сиріт

Луцьк отримав гроші на купівлю житла для дітей-сиріт
Луцьку надійшла субвенція на придбання житла для дітей-сиріт.

Про це йшлося у четвер, 6 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.

Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що у місті витратять 9 мільйонів гривень на надання пільг на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот.

Ще 808 тисяч гривень місто отримало на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт.

Окрім того, Луцьк незабаром отримає ще 911 тисяч гривень. Загалом за ці кошти хочуть придбати 4 квартири для дітей-сиріт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: житло, купівля, діти-сироти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Луцьку взяти на прокат новорічні костюми: ТОП-3 місць*
Світязь, «тихе полювання» та Одеса: де відпочивали луцькі депутати
Якою цьогоріч буде головна ялинка Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку «провалили» програму розвитку парків і скверів
Сьогодні, 09:42
Ціна каструлі борщу в Україні: Волинь – посередині рейтингу
Сьогодні, 09:40
Луцьк отримав гроші на купівлю житла для дітей-сиріт
Сьогодні, 09:33
В Україні відзначають День Збройних сил
Сьогодні, 09:20
Курс валют у Луцьку на 6 грудня
Сьогодні, 09:04
Схожі новини
ЖК «Парковий квартал»: Зведення другого будинку - на фінішній прямій. ФОТО* ЖК «Парковий квартал»: Зведення другого будинку - на фінішній прямій. ФОТО*
29 грудень, 2017, 10:01
Розкішні апартаменти у Ковелі: вигідна пропозиція від «Інвестора»* Розкішні апартаменти у Ковелі: вигідна пропозиція від «Інвестора»*
08 грудень, 2017, 10:26
ПриватБанк пропонує волинянам доступні кредити на житло та автівки* ПриватБанк пропонує волинянам доступні кредити на житло та автівки*
24 листопад, 2017, 14:14
На Волині для дітей-сиріт куплять 12 квартир На Волині для дітей-сиріт куплять 12 квартир
27 листопад, 13:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Коли у Луцьку почнуть впорядковувати територію біля замку
Сьогодні, 10:51
 0
«Бидлятство на газоні», – член луцького виконкому про кіоск з продуктами
Сьогодні, 10:49
 0
«Промінь» у Луцьку працюватиме цілодобово
Сьогодні, 10:45
 0
Знайшли зниклого на Волині студента з Зімбабве
Сьогодні, 10:45
 0
Під Луцьком ВАЗ збив велосипедиста
Сьогодні, 10:43
 0
Медіа
відео
1/8