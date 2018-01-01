Ціна каструлі борщу в Україні: Волинь – посередині рейтингу

Підрахували, в якому регіоні України найдорожчий і найдешевший борщ.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор Асоціації постачальників торговельних мереж України«До нашого класичного борщу ввійшли наступні інгредієнти: свинина – 600г, картопля та буряк – по 500г, капуста – 300г, морква та цибуля – по 200г, томатна паста – 3 столові ложки, вода питна – 3,5 - 4л, лавровий лист, сіль, перець – за смаком, сметана – 250г.Як виявилось, на початок листопада 2018 року найдорожче зварити борщ в Одеській області – 105,3грн, тоді як найдешевше в Тернопільській області – 91,1грн. Різниця у вартості складає 14грн, або 13%.ТОП – 3 найдорожчих регіонів виглядає так: Одеська область – 105,3грн, Закарпатська – 104,8грн і Київ – 104,5грн. А перша трійка найдешевших регіонів наступна: Тернопільська область – 91,1грн, Житомирська – 92,8грн, Дніпропетровська – 93,3грн. Вартість м’яса – це ключовий показник вартості борщу по різних регіонах країни.А між лідерами та аутсайдерами розташувались: Львівська область – 93,5грн, Волинська – 93,8грн, Донецька – 94,5грн, Рівненська – 94,9грн, Івано-Франківська – 96,2грн, Хмельницька – 96,3грн, Вінницька – 96,5грн, Запорізька – 96,6грн, Полтавська – 97,1грн, Черкаська – 97,4грн, Київська й Чернівецька – по 98,3грн, Чернігівська – 98,4грн, Миколаївська – 99грн, Луганська та Сумська – по 99,9грн, Кіровоградська – 100,9грн, Харківська – 101,8грн, Херсонська – 102,7грн», – йдеться у дописі.«Трійка регіонів, де можна приготувати найдешевший борщ, вісім місяців назад виглядала так: Волинська область – 82,2грн, Донецька – 84,1грн і Львівська – 85,7грн. Тобто трійка за цей час змінилась повністю.Бажаємо доброго борщику та великого горщику!» – написав Олексій Дорошенко.