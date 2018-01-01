«Займайтеся такою х*рнею без мене», – мер Дніпра про вихід з «Укропу»
Сьогодні, 09:54
Міський голова Дніпра Борис Філатов вийшов з лав політичної партії «Укроп», а також склав повноваження члена президії її політради.
Про це Борис Філатов повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Текст його допису подаємо у перекладі з російської та з незначними скороченнями:
«Бачить Бог, я зробив все, що міг.
Коли вони підло викинули з керівництва партії Корбана, який сидить за ґратами, я мовчав.
Коли вони сфальсифікували статут «Укропу» в Мін’юсті, я не помічав.
Коли вони призначили керівником секретаріату партії колишнього підручного сепаратиста Царьова, я соромливо відвів очі.
Коли вони вичавлювали з обласних парторганізацій нелояльних до них партійців, я казав, що мене це не обходить.
Коли вони разом із регіоналами ламали мерську коаліцію в Дніпрораді, щоб поставити мене «в стійло», я пручався зціпивши зуби…
Коли вони влаштували з партійних президентських праймеріз циркове бродяче шоу під назвою «Буковель на виїзді», я гірко сміявся.
Бачить Бог, що я мовчав, терпів і сміявся крізь сльози заради звичайних партійців, простих людей, які так хотіли змін у країні… Я сподівався, що вони схаменуться.
Марно.
Тому відсьогодні я складаю із себе повноваження члена президії політради «Укропу» і взагалі виходжу з партії.
Бо мати справу з публікою, яка захопила владу в «Укропі», це те саме, що пити безалкогольне пиво або курити електронні сигарети.
Ну або спати з гумовими жінками».
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Про це Борис Філатов повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Текст його допису подаємо у перекладі з російської та з незначними скороченнями:
«Бачить Бог, я зробив все, що міг.
Коли вони підло викинули з керівництва партії Корбана, який сидить за ґратами, я мовчав.
Коли вони сфальсифікували статут «Укропу» в Мін’юсті, я не помічав.
Коли вони призначили керівником секретаріату партії колишнього підручного сепаратиста Царьова, я соромливо відвів очі.
Коли вони вичавлювали з обласних парторганізацій нелояльних до них партійців, я казав, що мене це не обходить.
Коли вони разом із регіоналами ламали мерську коаліцію в Дніпрораді, щоб поставити мене «в стійло», я пручався зціпивши зуби…
Коли вони влаштували з партійних президентських праймеріз циркове бродяче шоу під назвою «Буковель на виїзді», я гірко сміявся.
Бачить Бог, що я мовчав, терпів і сміявся крізь сльози заради звичайних партійців, простих людей, які так хотіли змін у країні… Я сподівався, що вони схаменуться.
Марно.
Тому відсьогодні я складаю із себе повноваження члена президії політради «Укропу» і взагалі виходжу з партії.
Бо мати справу з публікою, яка захопила владу в «Укропі», це те саме, що пити безалкогольне пиво або курити електронні сигарети.
Ну або спати з гумовими жінками».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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