У Росії через підлітка з ножем, який погрожує вбити вчителів, евакуювали школу
Сьогодні, 10:18
У московському районі Жулебіно старшокласник прийшов до школи з величезним ножем.
Спочатку погрожував учителям, а тепер погрожує вбити себе, повідомляє Обозреватель з посиланням на телеграм-канал Mash.
"Даня прийшов до школи о 8:15. Охорона і черговий адміністратор відразу помітили недобре - у хлопчика з-під одягу стирчав довгий ніж. Йому дали пройти в роздягальню, закрили двері і ізолювали від інших дітей. Поки незрозуміло як, але хлопцеві вдалося вийти звідти. Зараз він знаходиться в одному з шкільних приміщень зі скляними дверима. Ввійти до нього ніхто не може", - сказано в повідомленні.
Відзначається, що на місце НП виїхали представники ФСБ, мати підлітка і дитячий психолог. Поліція оточила школу і почала переговори з хлопчиком.
При цьому, власну маму, яка спробувала увійти в кабінет, син не пустив. Він встав в агресивну позу і пригрозив накласти на себе руки.
Відомо, що батьки Дані в розлученні, він живе з мамою і вітчимом. Чоловік - співробітник правоохоронних органів. Крім того, у підлітка були напружені стосунки з однолітками, в школі з ним постійно працював психолог.
"Даня Горбатенко - типовий вовк-одинак. Однокласники кажуть, що він відлюдний, замкнутий і собі на умі.Але - це важливо - агресії хлопець не виявляв і його сьогоднішня акція для всіх стала шоком", - пише ЗМІ.
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Спочатку погрожував учителям, а тепер погрожує вбити себе, повідомляє Обозреватель з посиланням на телеграм-канал Mash.
"Даня прийшов до школи о 8:15. Охорона і черговий адміністратор відразу помітили недобре - у хлопчика з-під одягу стирчав довгий ніж. Йому дали пройти в роздягальню, закрили двері і ізолювали від інших дітей. Поки незрозуміло як, але хлопцеві вдалося вийти звідти. Зараз він знаходиться в одному з шкільних приміщень зі скляними дверима. Ввійти до нього ніхто не може", - сказано в повідомленні.
Відзначається, що на місце НП виїхали представники ФСБ, мати підлітка і дитячий психолог. Поліція оточила школу і почала переговори з хлопчиком.
При цьому, власну маму, яка спробувала увійти в кабінет, син не пустив. Він встав в агресивну позу і пригрозив накласти на себе руки.
Відомо, що батьки Дані в розлученні, він живе з мамою і вітчимом. Чоловік - співробітник правоохоронних органів. Крім того, у підлітка були напружені стосунки з однолітками, в школі з ним постійно працював психолог.
"Даня Горбатенко - типовий вовк-одинак. Однокласники кажуть, що він відлюдний, замкнутий і собі на умі.Але - це важливо - агресії хлопець не виявляв і його сьогоднішня акція для всіх стала шоком", - пише ЗМІ.
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