Лучанка, яка народила 5 дітей, може стати «Матір’ю-героїнею»
Сьогодні, 18:14
Лучанці Світлані Сапожнік хочуть присвоїти почесне звання «Мати-героїня».
Про це йшлося у четвер, 6 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.
Світлані Сапожнік народила та виховала п’ятьох дітей, серед них є дитина з інвалідністю.
Жінка працювала маніпуляційною сестрою відділення торокальної хірургії Волинської обласної клінічної лікарні. Нині пенсіонерка.
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Про це йшлося у четвер, 6 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.
Світлані Сапожнік народила та виховала п’ятьох дітей, серед них є дитина з інвалідністю.
Жінка працювала маніпуляційною сестрою відділення торокальної хірургії Волинської обласної клінічної лікарні. Нині пенсіонерка.
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