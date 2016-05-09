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Лучанка, яка народила 5 дітей, може стати «Матір’ю-героїнею»

Лучанка, яка народила 5 дітей, може стати «Матір’ю-героїнею»
Лучанці Світлані Сапожнік хочуть присвоїти почесне звання «Мати-героїня».

Про це йшлося у четвер, 6 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.

Світлані Сапожнік народила та виховала п’ятьох дітей, серед них є дитина з інвалідністю.

Жінка працювала маніпуляційною сестрою відділення торокальної хірургії Волинської обласної клінічної лікарні. Нині пенсіонерка.

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Теги: мати-героїня, Волинь
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