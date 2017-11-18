Луцький бар «У Наталки» працюватиме до ранку





Про це йшлося у четвер, 6 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.



Знаходиться бар на вулиці Потебні, 62. Закладу погодили режим роботи з 22:00 до 04:00.



Однак бару заборонили продаж на винос з 22:00 пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, а також вин столових.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькому бару «У Наталки» дозволили працювати до ранку.Про це йшлося у четвер, 6 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.Знаходиться бар на вулиці Потебні, 62. Закладу погодили режим роботи з 22:00 до 04:00.Однак бару заборонили продаж на винос з 22:00 пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, а також вин столових.

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