Луцький бар «У Наталки» працюватиме до ранку
Сьогодні, 11:14
Луцькому бару «У Наталки» дозволили працювати до ранку.
Про це йшлося у четвер, 6 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.
Знаходиться бар на вулиці Потебні, 62. Закладу погодили режим роботи з 22:00 до 04:00.
Однак бару заборонили продаж на винос з 22:00 пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, а також вин столових.
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Про це йшлося у четвер, 6 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.
Знаходиться бар на вулиці Потебні, 62. Закладу погодили режим роботи з 22:00 до 04:00.
Однак бару заборонили продаж на винос з 22:00 пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, а також вин столових.
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