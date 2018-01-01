Як на Волині зареєструвати авто, розмитнене за новими правилами: перелік документів
Сьогодні, 10:40
У Регіональному сервісному центрі МВС у Волинській області пояснили, як відбувається реєстрація транспортних засобів, ввезених з-за кордону, після 25 листопада 2018 року.
Так, у випадку ввезення авто з-за кордону власник (або уповноважена ним особа) здійснює процедуру розмитнення транспортного засобу, згодом звертається до органу сертифікації для отримання сертифіката відповідності, - зазначають у відомстві.
Зареєструвати потрібно протягом 10 діб з моменту ввезення авто з-за кордону.
Для реєстрації авто, ввезенного з-за кордону, потрібно звернутися до сервісного центру МВС з такими документами:
• посвідчення про реєстрацію транспортного засобу, видане митними органами;
• свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в іноземній країні, з якої ввезено авто;
• вантажно-митна декларація (або її електронний варіант, який видає митний орган);
• сертифікат відповідності (документ, щодо відповідності конструкції транспортного засобу установленим вимогам безпеки дорожнього руху).
Якщо легкове авто (код 8703) було ввезено та розмитнене після 25 листопада 2018 року, приймаються сертифікати норми «Євро-2»-«Євро-6».
•паспорт (документ, що посвідчує особу та підтверджує реєстрацію місця проживання/перебування на території України);
• ідентифікаційний код (або відмітка в паспорті про відмову від нього).
При цьому транспортний засіб підлягає огляду фахівцями експертної служби.
Вартість реєстрації транспортного засобу, ввезенного з-за кордону, становить 562,99 грн. При цьому також сплачується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування при першій державній реєстрації транспортного засобу :
• якщо вартість ТЗ не перевищує або дорівнює 290 730 грн. –3%;
• якщо вартість ТЗ більше ніж 290 730 грн. або дорівнює 510 980 грн. – 4%;
• якщо вартість ТЗ більше ніж 510 980 грн. – 5%.
А для реєстрації транспортних засобів, тимчасово ввезених
на територію України потрібні такі документами:
• посвідчення про реєстрацію транспортного засобу, видане митними органами;
• свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в іноземній країні, звідки ввезено авто;
• паспорт (документ, що посвідчує особу та підтверджує реєстрацію місця проживання/перебування на території України);
• ідентифікаційний код (або відмітка в паспорті про відмову від нього).
При цьому транспортний засіб підлягає огляду фахівцями експертної служби.
Вартість такої реєстрації транспортного засобу з видачею тимчасового реєстраційного талону становить 215,65 грн.
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Так, у випадку ввезення авто з-за кордону власник (або уповноважена ним особа) здійснює процедуру розмитнення транспортного засобу, згодом звертається до органу сертифікації для отримання сертифіката відповідності, - зазначають у відомстві.
Зареєструвати потрібно протягом 10 діб з моменту ввезення авто з-за кордону.
Для реєстрації авто, ввезенного з-за кордону, потрібно звернутися до сервісного центру МВС з такими документами:
• посвідчення про реєстрацію транспортного засобу, видане митними органами;
• свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в іноземній країні, з якої ввезено авто;
• вантажно-митна декларація (або її електронний варіант, який видає митний орган);
• сертифікат відповідності (документ, щодо відповідності конструкції транспортного засобу установленим вимогам безпеки дорожнього руху).
Якщо легкове авто (код 8703) було ввезено та розмитнене після 25 листопада 2018 року, приймаються сертифікати норми «Євро-2»-«Євро-6».
•паспорт (документ, що посвідчує особу та підтверджує реєстрацію місця проживання/перебування на території України);
• ідентифікаційний код (або відмітка в паспорті про відмову від нього).
При цьому транспортний засіб підлягає огляду фахівцями експертної служби.
Вартість реєстрації транспортного засобу, ввезенного з-за кордону, становить 562,99 грн. При цьому також сплачується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування при першій державній реєстрації транспортного засобу :
• якщо вартість ТЗ не перевищує або дорівнює 290 730 грн. –3%;
• якщо вартість ТЗ більше ніж 290 730 грн. або дорівнює 510 980 грн. – 4%;
• якщо вартість ТЗ більше ніж 510 980 грн. – 5%.
А для реєстрації транспортних засобів, тимчасово ввезених
на територію України потрібні такі документами:
• посвідчення про реєстрацію транспортного засобу, видане митними органами;
• свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в іноземній країні, звідки ввезено авто;
• паспорт (документ, що посвідчує особу та підтверджує реєстрацію місця проживання/перебування на території України);
• ідентифікаційний код (або відмітка в паспорті про відмову від нього).
При цьому транспортний засіб підлягає огляду фахівцями експертної служби.
Вартість такої реєстрації транспортного засобу з видачею тимчасового реєстраційного талону становить 215,65 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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