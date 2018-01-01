Як на Волині зареєструвати авто, розмитнене за новими правилами: перелік документів

У Регіональному сервісному центрі МВС у Волинській області пояснили, як відбувається реєстрація транспортних засобів, ввезених з-за кордону, після 25 листопада 2018 року.Так, у випадку ввезення авто з-за кордону власник (або уповноважена ним особа) здійснює процедуру розмитнення транспортного засобу, згодом звертається до органу сертифікації для отримання сертифіката відповідності, - зазначають у відомстві.Зареєструвати потрібно протягом 10 діб з моменту ввезення авто з-за кордону.Для реєстрації авто, ввезенного з-за кордону, потрібно звернутися до сервісного центру МВС з такими документами:• посвідчення про реєстрацію транспортного засобу, видане митними органами;• свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в іноземній країні, з якої ввезено авто;• вантажно-митна декларація (або її електронний варіант, який видає митний орган);• сертифікат відповідності (документ, щодо відповідності конструкції транспортного засобу установленим вимогам безпеки дорожнього руху).Якщо легкове авто (код 8703) було ввезено та розмитнене після 25 листопада 2018 року, приймаються сертифікати норми «Євро-2»-«Євро-6».•паспорт (документ, що посвідчує особу та підтверджує реєстрацію місця проживання/перебування на території України);• ідентифікаційний код (або відмітка в паспорті про відмову від нього).При цьому транспортний засіб підлягає огляду фахівцями експертної служби.Вартість реєстрації транспортного засобу, ввезенного з-за кордону, становить 562,99 грн. При цьому також сплачується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування при першій державній реєстрації транспортного засобу :• якщо вартість ТЗ не перевищує або дорівнює 290 730 грн. –3%;• якщо вартість ТЗ більше ніж 290 730 грн. або дорівнює 510 980 грн. – 4%;• якщо вартість ТЗ більше ніж 510 980 грн. – 5%.А для реєстрації транспортних засобів, тимчасово ввезенихна територію України потрібні такі документами:• посвідчення про реєстрацію транспортного засобу, видане митними органами;• свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в іноземній країні, звідки ввезено авто;• паспорт (документ, що посвідчує особу та підтверджує реєстрацію місця проживання/перебування на території України);• ідентифікаційний код (або відмітка в паспорті про відмову від нього).При цьому транспортний засіб підлягає огляду фахівцями експертної служби.Вартість такої реєстрації транспортного засобу з видачею тимчасового реєстраційного талону становить 215,65 грн.