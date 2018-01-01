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Під Луцьком ВАЗ збив велосипедиста

Під Луцьком ВАЗ збив велосипедиста
Поблизу села Полонка Луцького району легковик ВАЗ збив велосипедиста.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

За кермом автомобіля перебував 26-річний житель Луцького району. Водій допустив наїзд на велосипедиста, 63-річного лучанина, який рухався у попутному напрямку.

Внаслідок автопригоди чоловік отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології міської лікарні.

Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами ) Кримінального кодексу України.

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Теги: ДТП, аварія, Волинь, Полонка
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