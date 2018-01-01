Під Луцьком ВАЗ збив велосипедиста





Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.



За кермом автомобіля перебував 26-річний житель Луцького району. Водій допустив наїзд на велосипедиста, 63-річного лучанина, який рухався у попутному напрямку.



Внаслідок автопригоди чоловік отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології міської лікарні.



Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами ) Кримінального кодексу України.

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