Знайшли зниклого на Волині студента з Зімбабве
Сьогодні, 10:45
Поліцейські встановили місцезнаходження студента луцького вишу, громадянина Республіки Зімбабве Дубе Гівта.
Його знайшли вчора, 5 грудня, повідомляють у поліції.
Протиправних дій відносно нього скоєно не було. Життю та здоров’ю студента загрози немає.
Нагадаємо, у вівторок, 4 грудня до поліції надійшло повідомлення від Луцького національного технічного університету про зникнення студента.
Поліцейські встановили, що хлопець поїхав до своїх знайомих у місто Тернопіль.
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Його знайшли вчора, 5 грудня, повідомляють у поліції.
Протиправних дій відносно нього скоєно не було. Життю та здоров’ю студента загрози немає.
Нагадаємо, у вівторок, 4 грудня до поліції надійшло повідомлення від Луцького національного технічного університету про зникнення студента.
Поліцейські встановили, що хлопець поїхав до своїх знайомих у місто Тернопіль.
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