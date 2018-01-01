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Знайшли зниклого на Волині студента з Зімбабве

Знайшли зниклого на Волині студента з Зімбабве
Поліцейські встановили місцезнаходження студента луцького вишу, громадянина Республіки Зімбабве Дубе Гівта.

Його знайшли вчора, 5 грудня, повідомляють у поліції.

Протиправних дій відносно нього скоєно не було. Життю та здоров’ю студента загрози немає.

Нагадаємо, у вівторок, 4 грудня до поліції надійшло повідомлення від Луцького національного технічного університету про зникнення студента.

Поліцейські встановили, що хлопець поїхав до своїх знайомих у місто Тернопіль.

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Теги: Зімбабве, розшук
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