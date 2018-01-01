Знайшли зниклого на Волині студента з Зімбабве





Його знайшли вчора, 5 грудня, повідомляють у поліції.



Протиправних дій відносно нього скоєно не було. Життю та здоров’ю студента загрози немає.



Нагадаємо, у вівторок, 4 грудня до поліції надійшло повідомлення від Луцького національного технічного університету про зникнення студента.



Поліцейські встановили, що хлопець поїхав до своїх знайомих у місто Тернопіль.



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