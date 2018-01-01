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«Бидлятство на газоні», – член луцького виконкому про кіоск з продуктами

«Бидлятство на газоні», – член луцького виконкому про кіоск з продуктами
У Луцьку на проспекті Президента Грушевського, 24 не дозволили поставити продуктовий кіоск на зеленій зоні.

Про це йшлося у четвер, 6 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.

Член виконкому Ігор Алексєєв зауважив, що такі проекти рішення вже неодноразово виносять на розгляд виконкому, хоча й обіцяли розробити концепцію, аби не ставити кіоски на газонах.

«Це бидлятство на газоні. Це вже схоже на цирк, у якому з мене роблять поні», - обурився він.

Підприємець Богдан Колесник каже, що на цьому місці постійно паркуються автомобілі. Тож він хоче вкласти там бруківку, посіяти траву та посадити туї після встановлення кіоску.

У підсумку, виконком не дозволив поставити кіоск на Президента Грушевського, 24.

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Теги: кіоск, Луцьк
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Коментарі 1
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Хай ще на фені поботає, бидляк при владі. Ну звісно, краще там буде роками недоглянуті три травинки і сральник для собак, ніж бруківка, окультурений газон і туї. Супер! Цеперемога! Цеєвропа!
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