«Бидлятство на газоні», – член луцького виконкому про кіоск з продуктами
Сьогодні, 10:49
У Луцьку на проспекті Президента Грушевського, 24 не дозволили поставити продуктовий кіоск на зеленій зоні.
Про це йшлося у четвер, 6 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.
Член виконкому Ігор Алексєєв зауважив, що такі проекти рішення вже неодноразово виносять на розгляд виконкому, хоча й обіцяли розробити концепцію, аби не ставити кіоски на газонах.
«Це бидлятство на газоні. Це вже схоже на цирк, у якому з мене роблять поні», - обурився він.
Підприємець Богдан Колесник каже, що на цьому місці постійно паркуються автомобілі. Тож він хоче вкласти там бруківку, посіяти траву та посадити туї після встановлення кіоску.
У підсумку, виконком не дозволив поставити кіоск на Президента Грушевського, 24.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у четвер, 6 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.
Член виконкому Ігор Алексєєв зауважив, що такі проекти рішення вже неодноразово виносять на розгляд виконкому, хоча й обіцяли розробити концепцію, аби не ставити кіоски на газонах.
«Це бидлятство на газоні. Це вже схоже на цирк, у якому з мене роблять поні», - обурився він.
Підприємець Богдан Колесник каже, що на цьому місці постійно паркуються автомобілі. Тож він хоче вкласти там бруківку, посіяти траву та посадити туї після встановлення кіоску.
У підсумку, виконком не дозволив поставити кіоск на Президента Грушевського, 24.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Хай ще на фені поботає, бидляк при владі. Ну звісно, краще там буде роками недоглянуті три травинки і сральник для собак, ніж бруківка, окультурений газон і туї. Супер! Цеперемога! Цеєвропа!
Останні новини
Помер декан волинського вишу
Сьогодні, 10:57
Коли у Луцьку почнуть впорядковувати територію біля замку
Сьогодні, 10:51
«Бидлятство на газоні», – член луцького виконкому про кіоск з продуктами
Сьогодні, 10:49
Знайшли зниклого на Волині студента з Зімбабве
Сьогодні, 10:45
«Промінь» у Луцьку працюватиме цілодобово
Сьогодні, 10:45
Медіа