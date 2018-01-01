«Бидлятство на газоні», – член виконкому про кіоск з продуктами

У Луцьку на проспекті Президента Грушевського, 24 не дозволили поставити продуктовий кіоск на зеленій зоні.Про це йшлося у четвер, 6 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.Член виконкомузауважив, що такі проекти рішення вже неодноразово виносять на розгляд виконкому, хоча й обіцяли розробити концепцію, аби не ставити кіоски на газонах.«Це бидлятство на газоні. Це вже схоже на цирк, у якому з мене роблять поні», - обурився він.Підприємецькаже, що на цьому місці постійно паркуються автомобілі. Тож він хоче вкласти там бруківку, посіяти траву та посадити туї після встановлення кіоску.У підсумку, виконком не дозволив поставити кіоск на Президента Грушевського, 24.