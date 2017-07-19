У Луцьку відбудеться тренінг, присвячений виборчим кампаніям





Якщо ваша участь у виборах розпочинається із отримання виборчого бюлетеня на виборчій дільниці і завершується на етапі вкидання бюлетеня у виборчу скриньку, а ви хочете більшого - найкращі фахівці у сфері виборів знають, як бути максимально корисними та ефективними під час виборчого процесу, та допоможуть вам отримати максимум користі і можливостей для себе, а також реалізувати власні виборчі ініціативи, – йдеться на



За два наступні роки нас чекає три великі виборчі кампанії, а тому «Центр Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу» оголошує відбір учасників тренінгу «Як знайти своє місце у виборчій кампанії: від виборчого права до виборчих можливостей».



Під час навчання ви отримаєте відповідь на питання:



- Чому вибори це важливо та як знайти своє місце у цьому процесі?



- Як стати частиною команди виборчого штабу кандидата чи партії, реалізувати свої вміння і навички та заробити при цьому грошей?



- Як стати професійним членом виборчої комісії, щоб вас хотіли бачити у своїй команді найрейтинговіші політичні команди?



- Як стати професійним спостерігачем за виборами, навчитись розбиратись у виборчому законодавстві і долучитись до діяльності громадських організацій, що займаються спостереженням за виборами?



- Як відстежувати і аналізувати інформацію про діяльність кандидатів і партій, не виходячи з дому?



- Як правильно писати про виборчий процес та поширювати інформацію про вибори у соціальних мережах?



Навчання проведуть кваліфіковані фахівці у галузі виборів, експерти «Центру Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу»:



Михайло Наход, голова Центру, кандидат наук з держаного управління, учасник виборчих кампаній з 1998 р. у різних якостях, від спостерігача до керівника кампанії, експерт та тренер з виборчого законодавства та електронної демократії;



Катерина Шарпата, виконавчий директор Центру, координатор програм Громадянської мережі ОПОРА у Волинській області, аналітик, тренер.



Михайло Шелеп, громадський активіст, політолог, консультант з питань децентралізації та виборів, учасник виборчих кампаній з 2002 р. у різних якостях - від спостерігача до керівника виборчого штабу, тренер з виборчого законодавства;



Андрій Лучик, журналіст, головний редактор Інформаційного агентства «Конкурент», учасник виборчих кампаній з 2002 р. у різних якостях.



та інші експерти і тренери Центру.



До участі у заході запрошуються активні та свідомі волиняни, які планують реалізувати отримані знання і досвід під час президентської та парламентських виборчої кампанії 2019 р. та місцевих виборів 2020 р.



Участь у тренінгу платна. Реєстраційний внесок становить 200 грн. з однієї особи, для студентів - 100 грн.



Для участі у тренінгу необхідно заповнити реєстраційну форму за цим посиланням https://goo.gl/forms/C0WlK75K9bQBPoce2 до 11 грудня включно.



Навчання відбудеться у Луцьку у другій половині грудня 2018 р. і триватиме 4-6 годин.



Відібрані учасники отримають запрошення та детальну програму заходу не пізніше 15 грудня.



За результатами тренінгу усі учасники отримають сертифікати та рекомендації тренерів щодо участі у наступних виборчих кампаніях.



За додатковими питаннями щодо тренінгу звертайтесь:



Катерина Шарпата, тел. 098 278 82 90, е-mail

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