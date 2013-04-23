Коли у Луцьку почнуть впорядковувати територію біля замку
Сьогодні, 10:51
Розповіли, коли у Луцьку візьмуться за впорядкування території поблизу замку Любарта.
Про це йшлося у четвер, 6 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.
Член виконкому Михайло Щур поцікавився, коли у місті почнуть працювати над облаштуванням території біля замку.
Секретар міськради Григорій Пустовіт повідомив, що станом на сьогодні відбувся конкурс щодо концепції розвитку території.
«Є багато пропозицій, неоднозначно громада на них відреагувала. Ми ще працюємо», - повідомив він.
Начальник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз зауважив, що реконструкцію площі точно не розпочнуть у 2019 році, адже потрібно провести чималу роботу у цьому напрямку.
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Про це йшлося у четвер, 6 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.
Член виконкому Михайло Щур поцікавився, коли у місті почнуть працювати над облаштуванням території біля замку.
Секретар міськради Григорій Пустовіт повідомив, що станом на сьогодні відбувся конкурс щодо концепції розвитку території.
«Є багато пропозицій, неоднозначно громада на них відреагувала. Ми ще працюємо», - повідомив він.
Начальник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз зауважив, що реконструкцію площі точно не розпочнуть у 2019 році, адже потрібно провести чималу роботу у цьому напрямку.
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