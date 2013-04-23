Коли у Луцьку почнуть впорядковувати територію біля замку

Розповіли, коли у Луцьку візьмуться за впорядкування території поблизу замку Любарта.Про це йшлося у четвер, 6 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.Член виконкомупоцікавився, коли у місті почнуть працювати над облаштуванням території біля замку.Секретар міськрадиповідомив, що станом на сьогодні відбувся конкурс щодо концепції розвитку території.«Є багато пропозицій, неоднозначно громада на них відреагувала. Ми ще працюємо», - повідомив він.Начальник управління містобудування та архітектуризауважив, що реконструкцію площі точно не розпочнуть у 2019 році, адже потрібно провести чималу роботу у цьому напрямку.