Помер декан волинського вишу

Олег Парасюк.



Про це у Facebook повідомила викладач хімічного факультету Світлана Оксеюк.



Чоловік відійшов у вічність вранці 6 грудня.



"З безмежно глибоким сумом і розпачем повідомляємо, що сьогодні вранці Олег Васильович Парасюк - декан хімічного факультету СНУ імені Лесі Українки, знаний у світі як талановитий науковець, дуже порядна і чуйна Людина і батько малолітніх трьох діток спочив у Бозі. Ми з Іваном Дмитровичем висловлюємо найщиріші співчуття дружині Яні, осиротілим діткам, братам і рідним покійного, його друзям, нашим колегам викладачам і студентам хімічного факультету. Хай Господь Бог прийме Його світлу душу у Царстві Небесному і сотворить Йому вічную пам'ять!" - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, напередодні



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині та друзям.

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