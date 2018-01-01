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Помер декан волинського вишу

Помер декан волинського вишу
Пішов з життя декан хімічного факультету СНУ ім. Лесі Українки Олег Парасюк.

Про це у Facebook повідомила викладач хімічного факультету Світлана Оксеюк.

Чоловік відійшов у вічність вранці 6 грудня.

"З безмежно глибоким сумом і розпачем повідомляємо, що сьогодні вранці Олег Васильович Парасюк - декан хімічного факультету СНУ імені Лесі Українки, знаний у світі як талановитий науковець, дуже порядна і чуйна Людина і батько малолітніх трьох діток спочив у Бозі. Ми з Іваном Дмитровичем висловлюємо найщиріші співчуття дружині Яні, осиротілим діткам, братам і рідним покійного, його друзям, нашим колегам викладачам і студентам хімічного факультету. Хай Господь Бог прийме Його світлу душу у Царстві Небесному і сотворить Йому вічную пам'ять!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні Олег Парасюк потрапив до реанімації та перебував у важкому стані.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині та друзям.

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Теги: смерть, декан
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