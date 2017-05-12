У новій луцькій школі буде виборча дільниця





Про це йшлося у четвер, 6 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.



Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Наталія Гальченко розповіла, що через прогнозоване зростання кількості виборців на виборчій дільниці № 071079 та необхідністю впорядкувати інші, у Луцьку пропонують утворити нову виборчу дільницю.



Її облаштують у КЗ «Луцький ліцей №27 Луцької міської ради Волинської області», що на вулиці Олеся Гончара, 5. Вона обслуговуватиме приблизно 2000 виборців.

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