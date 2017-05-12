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У новій луцькій школі буде виборча дільниця

У новій луцькій школі буде виборча дільниця
У Луцьку облаштують нову виборчу дільницю у ліцеї №27 через стрімку розбудову 55-го мікрорайону міста.

Про це йшлося у четвер, 6 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.

Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Наталія Гальченко розповіла, що через прогнозоване зростання кількості виборців на виборчій дільниці № 071079 та необхідністю впорядкувати інші, у Луцьку пропонують утворити нову виборчу дільницю.

Її облаштують у КЗ «Луцький ліцей №27 Луцької міської ради Волинської області», що на вулиці Олеся Гончара, 5. Вона обслуговуватиме приблизно 2000 виборців.

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Теги: вибори, дільниця, Луцьк
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