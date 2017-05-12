У новій луцькій школі буде виборча дільниця
Сьогодні, 11:08
У Луцьку облаштують нову виборчу дільницю у ліцеї №27 через стрімку розбудову 55-го мікрорайону міста.
Про це йшлося у четвер, 6 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.
Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Наталія Гальченко розповіла, що через прогнозоване зростання кількості виборців на виборчій дільниці № 071079 та необхідністю впорядкувати інші, у Луцьку пропонують утворити нову виборчу дільницю.
Її облаштують у КЗ «Луцький ліцей №27 Луцької міської ради Волинської області», що на вулиці Олеся Гончара, 5. Вона обслуговуватиме приблизно 2000 виборців.
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Про це йшлося у четвер, 6 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.
Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Наталія Гальченко розповіла, що через прогнозоване зростання кількості виборців на виборчій дільниці № 071079 та необхідністю впорядкувати інші, у Луцьку пропонують утворити нову виборчу дільницю.
Її облаштують у КЗ «Луцький ліцей №27 Луцької міської ради Волинської області», що на вулиці Олеся Гончара, 5. Вона обслуговуватиме приблизно 2000 виборців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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