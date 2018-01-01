Чому сьогодні не можна злитися: прикмети і забобони
Сьогодні, 11:18
6 грудня 2018 року вшановують пам'ять святого Митрофана, який був зарахований до лику святих.
Він збільшив кількість храмів і монастирів, займався благодійністю, допомагав знедоленим та убогим, - пише канал 24.
На Митрофанів день влаштовували народні гуляння з катанням на санях, іграми та застіллями.
Також сьогодні відзначають День Збройних Сил України, який був установлений постановою Верховної Ради України в 1993 році.
Іменини 6 грудня святкують: Олександр, Олексій, Борис, Григорій, Іван, Митрофан, Федір.
Народні прикмети на 6 грудня:
– Ясний місяць віщує заметіль взимку.
– Низькі хмари на небі – скоро буде похолодання.
– Навколо місяця помітно рожеві та тьмяні кільця – ознака того, що скоро будуть тріскучі морози.
– Збіглися хмари в одну купу – чекай негоди.
Що можна робити 6 грудня
1. Цього дня згадують полеглих воїнів і ворожать на тих, які пішли на війну чи служать в армії. Для ворожіння ловлять павука і ставлять його в банку. Через шість днів треба подивитися чи він живий. Якщо живий, то з людиною все добре. Також павука можна посадити в горщик. Там він буде плести павутину. Якщо він почне це робити від самого верху горщика, то людина, на яку ворожать, скоро повернеться додому.
2. У переддень свята Катерини, яке відзначають 7 грудня, дівчата збиралися ворожити. Робили це в такий спосіб: у чужому садку треба поцупити гілочку вишні і поставити у комірчині, де ніхто її не побачить. Якщо вона до Різдва розквітне, то того ж року дівчина вийде заміж.
Що не можна робити 6 грудня
1. Постарайтеся ні на кого не злитися, стримуйте свої емоції та будьте доброзичливішими.
2. Не варто з'ясовувати стосунки, звертатися за допомогою, зустрічатися з недругами і недоброзичливцями. Є ризик спровокувати конфлікт.
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Він збільшив кількість храмів і монастирів, займався благодійністю, допомагав знедоленим та убогим, - пише канал 24.
На Митрофанів день влаштовували народні гуляння з катанням на санях, іграми та застіллями.
Також сьогодні відзначають День Збройних Сил України, який був установлений постановою Верховної Ради України в 1993 році.
Іменини 6 грудня святкують: Олександр, Олексій, Борис, Григорій, Іван, Митрофан, Федір.
Народні прикмети на 6 грудня:
– Ясний місяць віщує заметіль взимку.
– Низькі хмари на небі – скоро буде похолодання.
– Навколо місяця помітно рожеві та тьмяні кільця – ознака того, що скоро будуть тріскучі морози.
– Збіглися хмари в одну купу – чекай негоди.
Що можна робити 6 грудня
1. Цього дня згадують полеглих воїнів і ворожать на тих, які пішли на війну чи служать в армії. Для ворожіння ловлять павука і ставлять його в банку. Через шість днів треба подивитися чи він живий. Якщо живий, то з людиною все добре. Також павука можна посадити в горщик. Там він буде плести павутину. Якщо він почне це робити від самого верху горщика, то людина, на яку ворожать, скоро повернеться додому.
2. У переддень свята Катерини, яке відзначають 7 грудня, дівчата збиралися ворожити. Робили це в такий спосіб: у чужому садку треба поцупити гілочку вишні і поставити у комірчині, де ніхто її не побачить. Якщо вона до Різдва розквітне, то того ж року дівчина вийде заміж.
Що не можна робити 6 грудня
1. Постарайтеся ні на кого не злитися, стримуйте свої емоції та будьте доброзичливішими.
2. Не варто з'ясовувати стосунки, звертатися за допомогою, зустрічатися з недругами і недоброзичливцями. Є ризик спровокувати конфлікт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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