Лучан налякала невідома зелена рідина у ямі. ВІДЕО





Повідомлення такого змісту з'явилися у соцмережах. Ремонтні роботи, що шокували лучан, розпочалися на вулиці 8 Березня, - йдеться у сюжеті



Як з'ясувалося, це стався прорив на тепломережі. Під час аварії, аби легше виявляти місце, де витікає вода, працівники "Луцьктепла" додають до неї спеціальний барвник.



"Для пошуку місць витоку ми додаємо речовину уранін А, яка використовується для виявлення витоків в тепломережах, водопроводах, в тому числі питних", - розповів заступник директора з фінансових питань ДКП "Луцьктепло" Віктор Мельник.



Комунальники запевняють, що рідина зовсім безпечна для людей.



Деталі – у сюжеті:











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку комунальники розкопали трубу, а в ямі - салатова рідина.Повідомлення такого змісту з'явилися у соцмережах. Ремонтні роботи, що шокували лучан, розпочалися на вулиці 8 Березня, - йдеться у сюжеті 12 каналу Як з'ясувалося, це стався прорив на тепломережі. Під час аварії, аби легше виявляти місце, де витікає вода, працівники "Луцьктепла" додають до неї спеціальний барвник."Для пошуку місць витоку ми додаємо речовину уранін А, яка використовується для виявлення витоків в тепломережах, водопроводах, в тому числі питних", - розповів заступник директора з фінансових питань ДКП "Луцьктепло"Комунальники запевняють, що рідина зовсім безпечна для людей.Деталі – у сюжеті:

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