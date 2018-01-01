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Лучан налякала невідома зелена рідина у ямі. ВІДЕО

Лучан налякала невідома зелена рідина у ямі. ВІДЕО
У Луцьку комунальники розкопали трубу, а в ямі - салатова рідина.

Повідомлення такого змісту з'явилися у соцмережах. Ремонтні роботи, що шокували лучан, розпочалися на вулиці 8 Березня, - йдеться у сюжеті 12 каналу.

Як з'ясувалося, це стався прорив на тепломережі. Під час аварії, аби легше виявляти місце, де витікає вода, працівники "Луцьктепла" додають до неї спеціальний барвник.

"Для пошуку місць витоку ми додаємо речовину уранін А, яка використовується для виявлення витоків в тепломережах, водопроводах, в тому числі питних", - розповів заступник директора з фінансових питань ДКП "Луцьктепло" Віктор Мельник.

Комунальники запевняють, що рідина зовсім безпечна для людей.

Деталі – у сюжеті:





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Теги: рідина, Луцьк, комунальники
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