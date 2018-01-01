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На Волині тонни телячих тушок хотіли нелегально вивести в Білорусь

На Волині тонни телячих тушок хотіли нелегально вивести в Білорусь
На Волині прикордонники затримали мікроавтобус з 3,3 тоннами телячих туш, які планували переправити до Білорусі.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

5 грудні на автодорозі неподалік м. Ковель, що на Волині, прикордонники спільно з представниками поліції зупинили для перевірки транспортний засіб «Мерседес Спрінтер» української реєстрації.

Під час проведення огляду вантажного відсіку мікроавтобуса виявили телячі туші глибокої заморозки загальною вагою близько 3300 кг.

Товар громадянин України перевозив без будь-яких товаросупровідних документів та транспортувався з порушенням встановлених ветеринарних норм. Попередньо встановлено, що м'ясо підготували для подальшого незаконного переміщення через державний кордон до Білорусі.

Транспортний засіб разом з товаром вилучили, до Нацполіції направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 227 ККУ «Випуск або реалізація недоброякісної продукції».

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Теги: кордон, порушення, Білорусь
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