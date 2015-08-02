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У супермаркеті Харкова поліцейський застрелив відвідувача

У супермаркеті Харкова поліцейський застрелив відвідувача
У Харкові чоловік вдарив ножем працівника поліції охорони. У відповідь поліцейський був вимушений застосувати табельну вогнепальну зброю.

Подія сталася 5 грудня близько 21-30 у супермаркеті на вулиці Шевченка, - інформує ГУНП у Харківській області.

Співробітник охорони супермаркету викликав поліцейський взвод охорони об'єктів, бо відвідувач відмовився платити за товар.

Зазначається, що співробітник поліції охорони підійшов до відвідувача, представився і запропонував вирішити конфлікт в рамках чинного законодавства та дочекатись приїзду наряду поліції.

У службовому приміщенні чоловік раптом накинувся на поліцейського охорони та наніс йому кілька ножових поранень. Співробітник поліції охорони, використав табельну вогнепальну зброю і поранив громадянина.

Постраждалі були доставлені до лікарні. Вночі 24-річний чоловік помер. Стан здоров’я 25-річного працівника поліції стабільний.






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Теги: супермаркет, Харків
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