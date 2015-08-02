У супермаркеті Харкова поліцейський застрелив відвідувача
Сьогодні, 11:48
У Харкові чоловік вдарив ножем працівника поліції охорони. У відповідь поліцейський був вимушений застосувати табельну вогнепальну зброю.
Подія сталася 5 грудня близько 21-30 у супермаркеті на вулиці Шевченка, - інформує ГУНП у Харківській області.
Співробітник охорони супермаркету викликав поліцейський взвод охорони об'єктів, бо відвідувач відмовився платити за товар.
Зазначається, що співробітник поліції охорони підійшов до відвідувача, представився і запропонував вирішити конфлікт в рамках чинного законодавства та дочекатись приїзду наряду поліції.
У службовому приміщенні чоловік раптом накинувся на поліцейського охорони та наніс йому кілька ножових поранень. Співробітник поліції охорони, використав табельну вогнепальну зброю і поранив громадянина.
Постраждалі були доставлені до лікарні. Вночі 24-річний чоловік помер. Стан здоров’я 25-річного працівника поліції стабільний.
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Подія сталася 5 грудня близько 21-30 у супермаркеті на вулиці Шевченка, - інформує ГУНП у Харківській області.
Співробітник охорони супермаркету викликав поліцейський взвод охорони об'єктів, бо відвідувач відмовився платити за товар.
Зазначається, що співробітник поліції охорони підійшов до відвідувача, представився і запропонував вирішити конфлікт в рамках чинного законодавства та дочекатись приїзду наряду поліції.
У службовому приміщенні чоловік раптом накинувся на поліцейського охорони та наніс йому кілька ножових поранень. Співробітник поліції охорони, використав табельну вогнепальну зброю і поранив громадянина.
Постраждалі були доставлені до лікарні. Вночі 24-річний чоловік помер. Стан здоров’я 25-річного працівника поліції стабільний.
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