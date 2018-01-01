У Луцьку планують навести лад з хаотичним розміщенням реклами та кіосків

У Луцьку розробили програму впорядкування зовнішнього естетичного вигляду території міста.Про це йшлося у четвер, 6 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.Начальник управління містобудування та архітектурирозповів, що у місті хочуть провести ряд заходів, покликаних покращити естетичний вигляд міста.Серед них – внесення змін до чинного розміщення та розроблення схеми розміщення нових тимчасових споруд, розроблення схеми розташування засобів зовнішньої реклами, положення про погодження фасадів та концепції їх облаштування, концепції розвитку паркових території, ведення реєстру місць та концепції розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста.Загалом за рік на реалізацію програми планують витратити 1,3 мільйона гривень.