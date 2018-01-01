В Україні заборонили відомий дезінфікуючий засіб





Відповідне розпорядження оприлюднене на сайті Держлікслужби, - пише



"Біосепт" заборонили на підставі невідповідності вимогам методів контролю якості за показником "Оптична густина".



"Суб’єктам господарювання, які здійснюють реалізацію, зберігання та застосування лікарських засобів, доручили невідкладно після одержання даного розпорядження перевірити наявність серії 010118 лікарського засобу "Біосепт" і при виявленні зразків цього лікарського засобу вжити заходи щодо вилучення його з обігу шляхом знищення або повернення постачальнику (виробнику)", – йдеться у повідомленні відомства.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державна служба з лікарських засобів заборонила реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу "Біосепт", розчин для зовнішнього застосування 96%.Відповідне розпорядження оприлюднене на сайті Держлікслужби, - пише канал 24 "Біосепт" заборонили на підставі невідповідності вимогам методів контролю якості за показником "Оптична густина"."Суб’єктам господарювання, які здійснюють реалізацію, зберігання та застосування лікарських засобів, доручили невідкладно після одержання даного розпорядження перевірити наявність серії 010118 лікарського засобу "Біосепт" і при виявленні зразків цього лікарського засобу вжити заходи щодо вилучення його з обігу шляхом знищення або повернення постачальнику (виробнику)", – йдеться у повідомленні відомства.

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