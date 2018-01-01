У Луцьку освятили дзвіницю храму

Михаїл очолив літургію в церкві Святителя Миколая Чудотворця в Луцьк та освятив її дзвіницю.



По це повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.

Разом із високопреосвященним служили канцлер єпархії протоієрей Микола Цап, міський декан протоієрей Михайло Онищук, настоятель парафії протоієрей Микола Гой, інше духовенство Луцьких міського та районного благочинь.



На завершення Богослужіння владика із благословіння Патріарха Київського і всієї Руси-України вручив орден Святителя Миколая Чудотворця меценату Леонідові Джулінському.



Іншими церковними нагородами відзначили активних парафіян.



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