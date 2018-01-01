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У Нововолинську горіла фотостудія

У Нововолинську горіла фотостудія
На Волині рятувальники ліквідували 6 пожеж.

Так, 5 грудня в селі Угринів Горохівського району горів цегляний житловий будинок. Причиною пожежі називають коротке замикання електропроводки, - інформує У ДСНС України у Волинській області.

В селі Хмелівка Володимир-Волинського району зайнялась вогнем господарська споруда.

А у Нововолинську була пожежа на третьому поверсі в цегляному 3-х поверховому будинку побуту. Приборкали вогонь в приміщенні фотостудії о 00:10 рятувальники. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електропроводки.

Також незначні загорання були у Ратнівському та Ковельському районах.


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Теги: пожежа, Волинь
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