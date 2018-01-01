У Нововолинську горіла фотостудія
Сьогодні, 12:33
На Волині рятувальники ліквідували 6 пожеж.
Так, 5 грудня в селі Угринів Горохівського району горів цегляний житловий будинок. Причиною пожежі називають коротке замикання електропроводки, - інформує У ДСНС України у Волинській області.
В селі Хмелівка Володимир-Волинського району зайнялась вогнем господарська споруда.
А у Нововолинську була пожежа на третьому поверсі в цегляному 3-х поверховому будинку побуту. Приборкали вогонь в приміщенні фотостудії о 00:10 рятувальники. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електропроводки.
Також незначні загорання були у Ратнівському та Ковельському районах.
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Так, 5 грудня в селі Угринів Горохівського району горів цегляний житловий будинок. Причиною пожежі називають коротке замикання електропроводки, - інформує У ДСНС України у Волинській області.
В селі Хмелівка Володимир-Волинського району зайнялась вогнем господарська споруда.
А у Нововолинську була пожежа на третьому поверсі в цегляному 3-х поверховому будинку побуту. Приборкали вогонь в приміщенні фотостудії о 00:10 рятувальники. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електропроводки.
Також незначні загорання були у Ратнівському та Ковельському районах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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