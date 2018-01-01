На Волині 21 медпункт залишився без газу





Станом на 6-те грудня у районі без газу залишилися 21 ФАПів, - пише



Головний лікар Іваничівського ЦПМСД Роман Киця інформує, що з проханнями вплинути на ситуацію звернувся до керівництва району.



4-го грудня працівники газової служби двічі приїжджали до Іваничівського районного суду з метою відключити газопостачання.



«Неочікувано для нас приїхали працівники «Волиньгазу». Сказали, що є вказівка з області відключити суд від газопостачання. Вони заявили, що не затверджені ліміти. Лічильник знаходиться в нарадчій кімнаті, тому працівникам пояснили, що там розглядається справа. Керівник Іваничівської дільниці «Волиньгазу» повідомила, що напише акт про відмову від відключення і попросила підписати документ, у чому їй було відмовлено. Це все сталося до обіду, після обіду вони приїхали знову: «Або підписуєте акт, або з вулиці газ перекриємо».



Якщо газ відключать, будемо змушені працівників відпускати додому. Ми не можемо примусити людей працювати, якщо в кабінетах температура 8 градусів. До того ж якщо вони відрубають газ з вулиці, то потім буде величезна проблема, щоб його підключити знову», – коментує ситуацію голова Іваничівського районного суду Ігор Нєвєров.



Аналогічна ситуація склалася у всій Волинській області та інших регіонах України, про це своїх споживачів повідомило ТОВ «Паливторг».



Зокрема, стало відомо, що 20-го листопада ТОВ «Паливторг» здійснило заведення лімітів до ПАТ «Укртрансгаз», яке не розглянуло подані номінації до грудня, оскільки до їх розгляду не дійшла черга. Такі ж проблеми виникли у 60% постачальників природного газу України, пояснює керівництво «Паливторгу».



Публічне акціонерне товариство «Укртрансгаз» — підприємство з транспортування та зберігання природного газу, оператор єдиної газотранспортної системи України. 100 % акцій компанії володіє НАК «Нафтогаз України».



Начальник Іваничівської дільниці ПАТ«Волиньгаз» Марія Войтюк коментувати ситуацію відмовилась. У Нововолинській дільниці «Волиньгаз» пояснюють, що діють згідно чинного законодавства, адже згідно кодексу газорозподільних систем, якщо не підтверджені ліміти, проводиться відключення від газопостачання.



Неофіційно працівники ПАТ«Волиньгаз» із 18-річним стажем повідомляють, що за час їх роботи така ситуація склалася вперше.



Нагадаємо, що однією з причин зупинки ПП «Європацукор» в Іваничах також стала відсутність лімітів на постачання газу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Іваничівському районі держустанови відключають від газу через відсутність лімітів на його постачання.Станом на 6-те грудня у районі без газу залишилися 21 ФАПів, - пише Буг Головний лікар Іваничівського ЦПМСДінформує, що з проханнями вплинути на ситуацію звернувся до керівництва району.4-го грудня працівники газової служби двічі приїжджали до Іваничівського районного суду з метою відключити газопостачання.«Неочікувано для нас приїхали працівники «Волиньгазу». Сказали, що є вказівка з області відключити суд від газопостачання. Вони заявили, що не затверджені ліміти. Лічильник знаходиться в нарадчій кімнаті, тому працівникам пояснили, що там розглядається справа. Керівник Іваничівської дільниці «Волиньгазу» повідомила, що напише акт про відмову від відключення і попросила підписати документ, у чому їй було відмовлено. Це все сталося до обіду, після обіду вони приїхали знову: «Або підписуєте акт, або з вулиці газ перекриємо».Якщо газ відключать, будемо змушені працівників відпускати додому. Ми не можемо примусити людей працювати, якщо в кабінетах температура 8 градусів. До того ж якщо вони відрубають газ з вулиці, то потім буде величезна проблема, щоб його підключити знову», – коментує ситуацію голова Іваничівського районного судуАналогічна ситуація склалася у всій Волинській області та інших регіонах України, про це своїх споживачів повідомило ТОВ «Паливторг».Зокрема, стало відомо, що 20-го листопада ТОВ «Паливторг» здійснило заведення лімітів до ПАТ «Укртрансгаз», яке не розглянуло подані номінації до грудня, оскільки до їх розгляду не дійшла черга. Такі ж проблеми виникли у 60% постачальників природного газу України, пояснює керівництво «Паливторгу».Публічне акціонерне товариство «Укртрансгаз» — підприємство з транспортування та зберігання природного газу, оператор єдиної газотранспортної системи України. 100 % акцій компанії володіє НАК «Нафтогаз України».Начальник Іваничівської дільниці ПАТ«Волиньгаз»коментувати ситуацію відмовилась. У Нововолинській дільниці «Волиньгаз» пояснюють, що діють згідно чинного законодавства, адже згідно кодексу газорозподільних систем, якщо не підтверджені ліміти, проводиться відключення від газопостачання.Неофіційно працівники ПАТ«Волиньгаз» із 18-річним стажем повідомляють, що за час їх роботи така ситуація склалася вперше.Нагадаємо, що однією з причин зупинки ПП «Європацукор» в Іваничах також стала відсутність лімітів на постачання газу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію