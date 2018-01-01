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За хабар патрульним волинянин заплатить штраф

За хабар патрульним волинянин заплатить штраф
На Волині водій, який хотів дати хабар патрульним заплатить понад 8 тисяч штрафу.

Подія трапилась ще в серпні 2018 року, - інформує Патрульна поліція Волинської області.

Зазначається, що ковельські інспектори зупинили хлопця за кермом мотоцикла Кawasaki, який порушив правила дорожнього руху. При спілкуванні в нього виявили ознаки сп'яніння. До того ж, транспортний засіб був зареєстрований в уповноваженому органі МВС за номерним знаком, що не належить йому. Також водій мотоцикла не мав при собі реєстраційного документа та поліса обов'язкового страхування.

Намагаючись «вирішити питання», чоловік запропонував полісменам одну тисячу гривень за те, щоб його не притягували до адміністративної відповідальності. Коли ж патрульні повідомили його про кримінальну відповідальність за надання неправомірної вигоди, його це не заспокоїло, тож він поклав тисячу гривень в підлокітник службового автомобіля.

Під час досудового розслідування між обвинуваченим та прокурором була укладена угода про визнання винуватості.

У результаті суд визнав його винним та призначив покарання у вигляді 8 тисяч 500 гривень штрафу.

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Теги: хабар, патрульний, суд
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