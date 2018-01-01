Волинянин, який намагався підкупити прокурора, «сів» на п'ять років
Сьогодні, 13:20
Волинянин проведе п'ять років за гратами через те, що намагався підкупити прокурора.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури у Волинській області.
Раніше повідомлялося, що 24 липня 2017 року чоловік, перебуваючи у
службовому кабінеті прокурора, надавав йому неправомірну вигоду в сумі 3850 доларів США за підміну речових доказів – вилучених у кримінальному провадженні 30 кг незаконно видобутого бурштину-сирцю.
Про пропозицію надання неправомірної вигоди прокурор повідомив
керівництво, відтак – завдяки його принциповості правопорушника затримали в момент вчинення злочину.
Суд першої інстанції визнав його винним у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (надання неправомірної вигоди особі, що займає відповідальне становище), й призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна та спецконфіскацією.
Не погодившись із таким покаранням, засуджений оскаржив вирок в
апеляційному порядку, проте Волинський апеляційний суд погодився з
доводами прокурорів та рішенням Камінь-Каширського районного суду - і найближчих 5 років чоловік проведе за ґратами.
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Про це повідомили у прес-службі прокуратури у Волинській області.
Раніше повідомлялося, що 24 липня 2017 року чоловік, перебуваючи у
службовому кабінеті прокурора, надавав йому неправомірну вигоду в сумі 3850 доларів США за підміну речових доказів – вилучених у кримінальному провадженні 30 кг незаконно видобутого бурштину-сирцю.
Про пропозицію надання неправомірної вигоди прокурор повідомив
керівництво, відтак – завдяки його принциповості правопорушника затримали в момент вчинення злочину.
Суд першої інстанції визнав його винним у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (надання неправомірної вигоди особі, що займає відповідальне становище), й призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна та спецконфіскацією.
Не погодившись із таким покаранням, засуджений оскаржив вирок в
апеляційному порядку, проте Волинський апеляційний суд погодився з
доводами прокурорів та рішенням Камінь-Каширського районного суду - і найближчих 5 років чоловік проведе за ґратами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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