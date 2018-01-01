Волинянин, який намагався підкупити прокурора, «сів» на п'ять років

Волинянин проведе п'ять років за гратами через те, що намагався підкупити прокурора.Про це повідомили у прес-службі прокуратури у Волинській області.Раніше повідомлялося, що 24 липня 2017 року чоловік, перебуваючи услужбовому кабінеті прокурора, надавав йому неправомірну вигоду в сумі 3850 доларів США за підміну речових доказів – вилучених у кримінальному провадженні 30 кг незаконно видобутого бурштину-сирцю.Про пропозицію надання неправомірної вигоди прокурор повідомивкерівництво, відтак – завдяки його принциповості правопорушника затримали в момент вчинення злочину.Суд першої інстанції визнав його винним у вчиненні кримінальногоправопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (надання неправомірної вигоди особі, що займає відповідальне становище), й призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна та спецконфіскацією.Не погодившись із таким покаранням, засуджений оскаржив вирок вапеляційному порядку, проте Волинський апеляційний суд погодився здоводами прокурорів та рішенням Камінь-Каширського районного суду - і найближчих 5 років чоловік проведе за ґратами.