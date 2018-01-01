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Волинянин, який намагався підкупити прокурора, «сів» на п'ять років

Волинянин, який намагався підкупити прокурора, «сів» на п'ять років
Волинянин проведе п'ять років за гратами через те, що намагався підкупити прокурора.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури у Волинській області.

Раніше повідомлялося, що 24 липня 2017 року чоловік, перебуваючи у
службовому кабінеті прокурора, надавав йому неправомірну вигоду в сумі 3850 доларів США за підміну речових доказів – вилучених у кримінальному провадженні 30 кг незаконно видобутого бурштину-сирцю.

Про пропозицію надання неправомірної вигоди прокурор повідомив
керівництво, відтак – завдяки його принциповості правопорушника затримали в момент вчинення злочину.

Суд першої інстанції визнав його винним у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (надання неправомірної вигоди особі, що займає відповідальне становище), й призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна та спецконфіскацією.

Не погодившись із таким покаранням, засуджений оскаржив вирок в
апеляційному порядку, проте Волинський апеляційний суд погодився з
доводами прокурорів та рішенням Камінь-Каширського районного суду - і найближчих 5 років чоловік проведе за ґратами.

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Теги: суд, прокуратура, Волинь, бурштин, хабар
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