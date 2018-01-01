У кінотеатрі «Multiplex» покажуть матч «Шахтар – Ліон»*
Сьогодні, 20:59
Футбол можна дивитись вдома, у друзів чи в пабі. У кінотеатрі Multiplex переносять перегляд футболу на новий рівень.
Після п'яти турів в активі чинного чемпіона України 5 балів та третя позиція.
Французи, своєю чергою, мають на два очки більше. У разі перемоги над "Ліоном", донеччани вийдуть до 1/8 фіналу найпрестижнішого клубного турніру Європи.
Вже 12 грудня о 22:00 вболівай за улюблену команду в комфортному залі з великим екраном!
Квитки за посиланням : http://bit.ly/2rn7X6t
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Після п'яти турів в активі чинного чемпіона України 5 балів та третя позиція.
Французи, своєю чергою, мають на два очки більше. У разі перемоги над "Ліоном", донеччани вийдуть до 1/8 фіналу найпрестижнішого клубного турніру Європи.
Вже 12 грудня о 22:00 вболівай за улюблену команду в комфортному залі з великим екраном!
Квитки за посиланням : http://bit.ly/2rn7X6t
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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