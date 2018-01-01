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У кінотеатрі «Multiplex» покажуть матч «Шахтар – Ліон»*

У кінотеатрі «Multiplex» покажуть матч «Шахтар – Ліон»*
Футбол можна дивитись вдома, у друзів чи в пабі. У кінотеатрі Multiplex переносять перегляд футболу на новий рівень.

Після п'яти турів в активі чинного чемпіона України 5 балів та третя позиція.

Французи, своєю чергою, мають на два очки більше. У разі перемоги над "Ліоном", донеччани вийдуть до 1/8 фіналу найпрестижнішого клубного турніру Європи.

Вже 12 грудня о 22:00 вболівай за улюблену команду в комфортному залі з великим екраном!

Квитки за посиланням : http://bit.ly/2rn7X6t

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Теги: РЦ «Промінь»
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