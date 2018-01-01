У кінотеатрі «Multiplex» покажуть матч «Шахтар – Ліон»*





Після п'яти турів в активі чинного чемпіона України 5 балів та третя позиція.



Французи, своєю чергою, мають на два очки більше. У разі перемоги над "Ліоном", донеччани вийдуть до 1/8 фіналу найпрестижнішого клубного турніру Європи.



Вже 12 грудня о 22:00 вболівай за улюблену команду в комфортному залі з великим екраном!



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