На Волині вакцинують лисиць: просять не чіпати брикети з приманками. ФОТО





Зазначають, вакцинування проводиться упродовж грудня, – пише



«Приманки, у яких знаходиться вакцина, розкидаються із літака на узліссях, обабіч доріг та полів, на перехрестях доріг, лісових вирубках», - розповів начальник Любешівського районного управління ГУ ДПСС у Волинській області Анатолій Парчук.



А також зазначив, що вакцина може бути небезпечною для сільськогосподарських тварин і людини. Тому важливо не допускати контакт із цією вакциною-приманкою, не дозволяється дані брикети брати до рук, пробувати на смак чи запах.



Крім того, Держпродспоживслужба закликає жителів району з розумінням поставитися до такого заходу і не знищувати приманки, які знаходитимуться у місцях міграції лисиць. Адже це допоможе у боротьбі зі сказом.



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