На Волині вакцинують лисиць: просять не чіпати брикети з приманками. ФОТО
Сьогодні, 13:50
У Любешівському районі відбувається вакцинація лисиць.
Зазначають, вакцинування проводиться упродовж грудня, – пише Нове життя.
«Приманки, у яких знаходиться вакцина, розкидаються із літака на узліссях, обабіч доріг та полів, на перехрестях доріг, лісових вирубках», - розповів начальник Любешівського районного управління ГУ ДПСС у Волинській області Анатолій Парчук.
А також зазначив, що вакцина може бути небезпечною для сільськогосподарських тварин і людини. Тому важливо не допускати контакт із цією вакциною-приманкою, не дозволяється дані брикети брати до рук, пробувати на смак чи запах.
Крім того, Держпродспоживслужба закликає жителів району з розумінням поставитися до такого заходу і не знищувати приманки, які знаходитимуться у місцях міграції лисиць. Адже це допоможе у боротьбі зі сказом.
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Зазначають, вакцинування проводиться упродовж грудня, – пише Нове життя.
«Приманки, у яких знаходиться вакцина, розкидаються із літака на узліссях, обабіч доріг та полів, на перехрестях доріг, лісових вирубках», - розповів начальник Любешівського районного управління ГУ ДПСС у Волинській області Анатолій Парчук.
А також зазначив, що вакцина може бути небезпечною для сільськогосподарських тварин і людини. Тому важливо не допускати контакт із цією вакциною-приманкою, не дозволяється дані брикети брати до рук, пробувати на смак чи запах.
Крім того, Держпродспоживслужба закликає жителів району з розумінням поставитися до такого заходу і не знищувати приманки, які знаходитимуться у місцях міграції лисиць. Адже це допоможе у боротьбі зі сказом.
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