Повідомили, коли і де відкриють пункти обігріву у Луцьку
Сьогодні, 14:18
У Луцьку організують пункти обігріву.
Про це повідомили на сайті Луцькради.
Зазначають, що пункти обігріву працюватимуть лише з настанням зимових морозів (температура повітря протягом двох діб від –15 С і нижче).
Стаціонарний пункт обігріву організують у приміщенні територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Луцька за адресою: вул. Данила Галицького, 18.
Також для обігріву осіб без місць постійного проживання хочуть використовувати кімнату нічного перебування Волинського обласного благодійного фонду «Переображення» (Стицун А.С.): за адресою: вул. Станіславського, 15 а (за згодою).
До організації залучатимуть суб'єкти господарювання (за їх згодою), щоб забезпечувати пункти обігріву чаєм, цукром, бутербродами та одноразовим посудом.
Зазначають, що лучанам надаватимуть приміщення для обігріву, а також гарячу їжу та напої.
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Про це повідомили на сайті Луцькради.
Зазначають, що пункти обігріву працюватимуть лише з настанням зимових морозів (температура повітря протягом двох діб від –15 С і нижче).
Стаціонарний пункт обігріву організують у приміщенні територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Луцька за адресою: вул. Данила Галицького, 18.
Також для обігріву осіб без місць постійного проживання хочуть використовувати кімнату нічного перебування Волинського обласного благодійного фонду «Переображення» (Стицун А.С.): за адресою: вул. Станіславського, 15 а (за згодою).
До організації залучатимуть суб'єкти господарювання (за їх згодою), щоб забезпечувати пункти обігріву чаєм, цукром, бутербродами та одноразовим посудом.
Зазначають, що лучанам надаватимуть приміщення для обігріву, а також гарячу їжу та напої.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
А ДСНС, яка раніше практично щороку, розгортала декілька великих палаток типу УСТ-56 або УСБ-56 в якості пунктів обігріву у декількох районах Луцька (зокрема особисто їх бачив поруч з Київським майданом), і грубка була, і безкоштовний чай, і можливість перебути морозну ніч, тепер що, самоусунулась від цього (хоча це є її прямий обов'язок)... чи бабок Аваков не виділив?
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