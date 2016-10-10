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Повідомили, коли і де відкриють пункти обігріву у Луцьку

Повідомили, коли і де відкриють пункти обігріву у Луцьку
У Луцьку організують пункти обігріву.

Про це повідомили на сайті Луцькради.

Зазначають, що пункти обігріву працюватимуть лише з настанням зимових морозів (температура повітря протягом двох діб від –15 С і нижче).

Стаціонарний пункт обігріву організують у приміщенні територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Луцька за адресою: вул. Данила Галицького, 18.

Також для обігріву осіб без місць постійного проживання хочуть використовувати кімнату нічного перебування Волинського обласного благодійного фонду «Переображення» (Стицун А.С.): за адресою: вул. Станіславського, 15 а (за згодою).

До організації залучатимуть суб'єкти господарювання (за їх згодою), щоб забезпечувати пункти обігріву чаєм, цукром, бутербродами та одноразовим посудом.

Зазначають, що лучанам надаватимуть приміщення для обігріву, а також гарячу їжу та напої.

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Теги: пункт обігріву, Луцьк, зима, погода, холод
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Коментарі 1
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А ДСНС, яка раніше практично щороку, розгортала декілька великих палаток типу УСТ-56 або УСБ-56 в якості пунктів обігріву у декількох районах Луцька (зокрема особисто їх бачив поруч з Київським майданом), і грубка була, і безкоштовний чай, і можливість перебути морозну ніч, тепер що, самоусунулась від цього (хоча це є її прямий обов'язок)... чи бабок Аваков не виділив?
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