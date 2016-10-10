Повідомили, коли і де відкриють пункти обігріву у Луцьку

У Луцьку організують пункти обігріву.Про це повідомили на сайті Луцькради.Зазначають, що пункти обігріву працюватимуть лише з настанням зимових морозів (температура повітря протягом двох діб від –15 С і нижче).Стаціонарний пункт обігріву організують у приміщенні територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Луцька за адресою: вул. Данила Галицького, 18.Також для обігріву осіб без місць постійного проживання хочуть використовувати кімнату нічного перебування Волинського обласного благодійного фонду «Переображення» (Стицун А.С.): за адресою: вул. Станіславського, 15 а (за згодою).До організації залучатимуть суб'єкти господарювання (за їх згодою), щоб забезпечувати пункти обігріву чаєм, цукром, бутербродами та одноразовим посудом.Зазначають, що лучанам надаватимуть приміщення для обігріву, а також гарячу їжу та напої.