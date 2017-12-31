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У новорічну ніч в Луцьку працюватиме громадський транспорт

У новорічну ніч в Луцьку працюватиме громадський транспорт
У новорічну ніч у Луцьку забезпечать роботу громадського транспорту.

Про це йдеться у розпорядженні, яке підписав секретар Луцькради Григорій Пустовіт.

Згідно з документом, у місті забезпечать безперебійну роботу міського громадського транспорту у новорічно-різдвяні свята, в тому числі, у новорічну ніч.

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Нагадаємо, урочисте засвічення ялинки на Театральному майдані міста відбудеться 19-го грудня у День святого Миколая. Окрім того, з'явиться біля новорічного дерева й кований символ 2019-го року - свиня.

Запрацює у цей день і «Різдвяна майстерня» у Палаці культури міста.

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Теги: Новий рік, Луцьк, свято, Різдво, транспорт
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