У новорічну ніч в Луцьку працюватиме громадський транспорт
Сьогодні, 18:00
У новорічну ніч у Луцьку забезпечать роботу громадського транспорту.
Про це йдеться у розпорядженні, яке підписав секретар Луцькради Григорій Пустовіт.
Згідно з документом, у місті забезпечать безперебійну роботу міського громадського транспорту у новорічно-різдвяні свята, в тому числі, у новорічну ніч.
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Нагадаємо, урочисте засвічення ялинки на Театральному майдані міста відбудеться 19-го грудня у День святого Миколая. Окрім того, з'явиться біля новорічного дерева й кований символ 2019-го року - свиня.
Запрацює у цей день і «Різдвяна майстерня» у Палаці культури міста.
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Про це йдеться у розпорядженні, яке підписав секретар Луцькради Григорій Пустовіт.
Згідно з документом, у місті забезпечать безперебійну роботу міського громадського транспорту у новорічно-різдвяні свята, в тому числі, у новорічну ніч.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Новорічні свята у Луцьку: куди піти та де розважитись
Нагадаємо, урочисте засвічення ялинки на Театральному майдані міста відбудеться 19-го грудня у День святого Миколая. Окрім того, з'явиться біля новорічного дерева й кований символ 2019-го року - свиня.
Запрацює у цей день і «Різдвяна майстерня» у Палаці культури міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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