Поліція знайшла рештки чоловіка, який зник рік тому





Про це



Так, на околиці села був виявлений череп без нижньої щелепи та тазову кістку. Поліція проводить дії з пошуку інших фрагментів. Знайдені рештки відправили на експертизу, яка має встановити чи належать вони зниклому безвісти чоловікові.



Поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 115 ККУ – умисне вбивство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Букатинка Вінницької області виявили людські рештки, що ймовірно належать чоловікові, який зник у цій місцевості понад рік тому.Про це УНН повідомили у поліції.Так, на околиці села був виявлений череп без нижньої щелепи та тазову кістку. Поліція проводить дії з пошуку інших фрагментів. Знайдені рештки відправили на експертизу, яка має встановити чи належать вони зниклому безвісти чоловікові.Поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 115 ККУ – умисне вбивство.

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