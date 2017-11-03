Поліція знайшла рештки чоловіка, який зник рік тому
Сьогодні, 14:36
У селі Букатинка Вінницької області виявили людські рештки, що ймовірно належать чоловікові, який зник у цій місцевості понад рік тому.
Про це УНН повідомили у поліції.
Так, на околиці села був виявлений череп без нижньої щелепи та тазову кістку. Поліція проводить дії з пошуку інших фрагментів. Знайдені рештки відправили на експертизу, яка має встановити чи належать вони зниклому безвісти чоловікові.
Поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 115 ККУ – умисне вбивство.
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Про це УНН повідомили у поліції.
Так, на околиці села був виявлений череп без нижньої щелепи та тазову кістку. Поліція проводить дії з пошуку інших фрагментів. Знайдені рештки відправили на експертизу, яка має встановити чи належать вони зниклому безвісти чоловікові.
Поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 115 ККУ – умисне вбивство.
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