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У лучанина на Шацьких озерах обікрали дачу

У лучанина на Шацьких озерах обікрали дачу
В селі Мельники Шацького району злодії обікрали дачний будинок лучанина.

Виїхавши на місце злочину, поліцейські встановили, що зловмисник, вночі розбивши вікно, проник в приміщення і викрав надувний човен марки “Колібрі”, - пише Кордон.

Зазначається, що власником будинку є житель міста Луцьк.

Сума завданих збитків становить 8 тисяч гривень.

Слідчі поліції матеріали внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 185 КК України (крадіжка).

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Теги: крадіжка, човен
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