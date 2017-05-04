У лучанина на Шацьких озерах обікрали дачу





Виїхавши на місце злочину, поліцейські встановили, що зловмисник, вночі розбивши вікно, проник в приміщення і викрав надувний човен марки “Колібрі”, - пише



Зазначається, що власником будинку є житель міста Луцьк.



Сума завданих збитків становить 8 тисяч гривень.



Слідчі поліції матеріали внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 185 КК України (крадіжка).

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