У лучанина на Шацьких озерах обікрали дачу
Сьогодні, 15:05
В селі Мельники Шацького району злодії обікрали дачний будинок лучанина.
Виїхавши на місце злочину, поліцейські встановили, що зловмисник, вночі розбивши вікно, проник в приміщення і викрав надувний човен марки “Колібрі”, - пише Кордон.
Зазначається, що власником будинку є житель міста Луцьк.
Сума завданих збитків становить 8 тисяч гривень.
Слідчі поліції матеріали внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 185 КК України (крадіжка).
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Виїхавши на місце злочину, поліцейські встановили, що зловмисник, вночі розбивши вікно, проник в приміщення і викрав надувний човен марки “Колібрі”, - пише Кордон.
Зазначається, що власником будинку є житель міста Луцьк.
Сума завданих збитків становить 8 тисяч гривень.
Слідчі поліції матеріали внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 185 КК України (крадіжка).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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