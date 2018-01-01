На Волині стоїть хрест, до якого приїжджають молитися за народження дитини. ФОТО





До нього вже кілька десятків років приїздять молитися жінки, аби Бог благословив їх народженням дитини, пише



«Хранитель» оберегу - Валентина Лупенко – розповіла, як хрест опинився на городі і, власне, як він з’явився.



У своїй хаті Валентина мешкає з 1962 року. Разом з чоловіком народили двох синів.



Пригадує, що за розповідями старожилів вулиці, раніше хрест стояв посеред ґрунтової дороги. А встановило його польське подружжя, яке довго не могло мати дітей.



«У них померло 11 дітей. То невчасно народиться, то народиться і помре. Вони їздили по багатьох лікарях та шукали допомоги. В одному з монастирів їм сказали поставити на середохресній дорозі – фігуру, тобто хрест. Вони так і зробили. А згодом виховали двох діток. Дівчинка була така гарна як ангел», – розповідає Валентина Лупенко.



З початком Другої світової війни ця родина виїхала до Польщі, а хрест лишився. У 1953 році він оновився. Про диво почули люди і почали масово, по кілька сотень, на день приходити до хреста.



Звісно, він заважав радянській владі. Якось вночі комуністи прийшли та звалили його. Чоловіки з вулиці зібралися та принесли святиню до обійстя Лупенків. Вирішили хрест забетонувати аби більше не могли звалити.



«Я не була партійна, працювала в дитсадку вихователькою. Чоловік був водієм, помер у 48 років від інфаркту. Не мали комуністи до нас як причепитися, але періодично приходили зі словами «приберіть того хреста». Вони прийдуть – я їх вижену.



Зараз про хрест трохи призабули, але раніше йшло багато людей. Особливо багато жінок приїздило з Львівщини. Одна прийшла і хотіла дати мені жменю різних золотих прикрас аби я хрест доглядала. Я відповіла, що і так доглядатиму, і золото не взяла. Ще одна жінка молилася біля хреста і просила Бога аби він послав їй сина. Син народився. Вона кожного свята та щонеділі приносила квіти. Тут було багато рушників. За ними навіть хреста не було видно», – пригадує господиня.



Нижня частина хреста зроблена з дерева, але прочитати напис з датою встановлення чи якимись іншими відомостями уже неможливо. Та, напевно, це і так важливо, головне – вірити та щиро молитися.



Ярослава Вознюк



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському на перехресті вулиць 20 липня та Карбишева, на городі у пенсіонерки, стоїть хрест.До нього вже кілька десятків років приїздять молитися жінки, аби Бог благословив їх народженням дитини, пише «ВолиньUA» «Хранитель» оберегу -– розповіла, як хрест опинився на городі і, власне, як він з’явився.У своїй хаті Валентина мешкає з 1962 року. Разом з чоловіком народили двох синів.Пригадує, що за розповідями старожилів вулиці, раніше хрест стояв посеред ґрунтової дороги. А встановило його польське подружжя, яке довго не могло мати дітей.«У них померло 11 дітей. То невчасно народиться, то народиться і помре. Вони їздили по багатьох лікарях та шукали допомоги. В одному з монастирів їм сказали поставити на середохресній дорозі – фігуру, тобто хрест. Вони так і зробили. А згодом виховали двох діток. Дівчинка була така гарна як ангел», – розповідає Валентина Лупенко.З початком Другої світової війни ця родина виїхала до Польщі, а хрест лишився. У 1953 році він оновився. Про диво почули люди і почали масово, по кілька сотень, на день приходити до хреста.Звісно, він заважав радянській владі. Якось вночі комуністи прийшли та звалили його. Чоловіки з вулиці зібралися та принесли святиню до обійстя Лупенків. Вирішили хрест забетонувати аби більше не могли звалити.«Я не була партійна, працювала в дитсадку вихователькою. Чоловік був водієм, помер у 48 років від інфаркту. Не мали комуністи до нас як причепитися, але періодично приходили зі словами «приберіть того хреста». Вони прийдуть – я їх вижену.Зараз про хрест трохи призабули, але раніше йшло багато людей. Особливо багато жінок приїздило з Львівщини. Одна прийшла і хотіла дати мені жменю різних золотих прикрас аби я хрест доглядала. Я відповіла, що і так доглядатиму, і золото не взяла. Ще одна жінка молилася біля хреста і просила Бога аби він послав їй сина. Син народився. Вона кожного свята та щонеділі приносила квіти. Тут було багато рушників. За ними навіть хреста не було видно», – пригадує господиня.Нижня частина хреста зроблена з дерева, але прочитати напис з датою встановлення чи якимись іншими відомостями уже неможливо. Та, напевно, це і так важливо, головне – вірити та щиро молитися.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію