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На Волині стоїть хрест, до якого приїжджають молитися за народження дитини. ФОТО

На Волині стоїть хрест, до якого приїжджають молитися за народження дитини. ФОТО
У Володимирі-Волинському на перехресті вулиць 20 липня та Карбишева, на городі у пенсіонерки, стоїть хрест.

До нього вже кілька десятків років приїздять молитися жінки, аби Бог благословив їх народженням дитини, пише«ВолиньUA».

«Хранитель» оберегу - Валентина Лупенко – розповіла, як хрест опинився на городі і, власне, як він з’явився.

У своїй хаті Валентина мешкає з 1962 року. Разом з чоловіком народили двох синів.

Пригадує, що за розповідями старожилів вулиці, раніше хрест стояв посеред ґрунтової дороги. А встановило його польське подружжя, яке довго не могло мати дітей.

«У них померло 11 дітей. То невчасно народиться, то народиться і помре. Вони їздили по багатьох лікарях та шукали допомоги. В одному з монастирів їм сказали поставити на середохресній дорозі – фігуру, тобто хрест. Вони так і зробили. А згодом виховали двох діток. Дівчинка була така гарна як ангел», – розповідає Валентина Лупенко.

З початком Другої світової війни ця родина виїхала до Польщі, а хрест лишився. У 1953 році він оновився. Про диво почули люди і почали масово, по кілька сотень, на день приходити до хреста.

Звісно, він заважав радянській владі. Якось вночі комуністи прийшли та звалили його. Чоловіки з вулиці зібралися та принесли святиню до обійстя Лупенків. Вирішили хрест забетонувати аби більше не могли звалити.

«Я не була партійна, працювала в дитсадку вихователькою. Чоловік був водієм, помер у 48 років від інфаркту. Не мали комуністи до нас як причепитися, але періодично приходили зі словами «приберіть того хреста». Вони прийдуть – я їх вижену.

Зараз про хрест трохи призабули, але раніше йшло багато людей. Особливо багато жінок приїздило з Львівщини. Одна прийшла і хотіла дати мені жменю різних золотих прикрас аби я хрест доглядала. Я відповіла, що і так доглядатиму, і золото не взяла. Ще одна жінка молилася біля хреста і просила Бога аби він послав їй сина. Син народився. Вона кожного свята та щонеділі приносила квіти. Тут було багато рушників. За ними навіть хреста не було видно», – пригадує господиня.

Нижня частина хреста зроблена з дерева, але прочитати напис з датою встановлення чи якимись іншими відомостями уже неможливо. Та, напевно, це і так важливо, головне – вірити та щиро молитися.

Ярослава Вознюк
На Волині стоїть хрест, до якого приїжджають молитися за народження дитини. ФОТО
На Волині стоїть хрест, до якого приїжджають молитися за народження дитини. ФОТО
На Волині стоїть хрест, до якого приїжджають молитися за народження дитини. ФОТО
На Волині стоїть хрест, до якого приїжджають молитися за народження дитини. ФОТО
На Волині стоїть хрест, до якого приїжджають молитися за народження дитини. ФОТО

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Теги: хрест, Волинь, Володимир-Волинський
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