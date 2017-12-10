вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В аварії на Волині загинув водій Audi

В аварії на Волині загинув водій Audi
На автодорозі поблизу Маневич легковик Ауді А6 зіткнувся із вантажівкою DAF. Водій легковика загинув, а на місці трагедії працюють слідчі.

Інцидент трапився сьогодні, 6 грудня, близько 13 години, - інформує
ГУНП у Волинській області.

Відомо, що за кермом «Ауді А6» перебував 60-річний житель Київської області, вантажівкою «DAF» керував 33-річний житель Харківської області.

На місці ДТП працює слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.

Відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого. Перевірка триває.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Маневичі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Луцьку взяти на прокат новорічні костюми: ТОП-3 місць*
Світязь, «тихе полювання» та Одеса: де відпочивали луцькі депутати
Якою цьогоріч буде головна ялинка Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україна припинила дію договору про дружбу з Росією
Сьогодні, 15:48
Новорічні свята у Луцьку: куди піти та де розважитись
Сьогодні, 15:40
В аварії на Волині загинув водій Audi
Сьогодні, 15:30
На Волині стоїть хрест, до якого приїжджають молитися за народження дитини. ФОТО
Сьогодні, 15:26
У Рожищі діти-хулігани понівечили газон. ФОТО
Сьогодні, 15:21
Схожі новини
В аварії у Маневицькому районі травмувались двоє людей В аварії у Маневицькому районі травмувались двоє людей
14 серпень, 09:40
Аварія на Волині: причіп від авто протаранив пост поліції. ФОТО Аварія на Волині: причіп від авто протаранив пост поліції. ФОТО
13 серпень, 15:36
На Волині перекинулася вантажівка з колодами. ФОТО На Волині перекинулася вантажівка з колодами. ФОТО
10 грудень, 2017, 08:59
Аварія у Маневичах: Audi на смерть збило пішохода Аварія у Маневичах: Audi на смерть збило пішохода
06 грудень, 2017, 12:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Києві обстріляли та пограбували авто. ФОТО
Сьогодні, 16:43
 0
У Луцьку оберуть найкреативнішу ялинку міста
Сьогодні, 16:20
 0
Луцькі студенти вийдуть на протест. ВІДЕО
Сьогодні, 16:07
 0
Бабуся з Волині передала на фронт майже півтисячі в'язаних шкарпеток. ФОТО
Сьогодні, 16:00
 0
Україна припинила дію договору про дружбу з Росією
Сьогодні, 15:48
 0
Медіа
відео
1/8