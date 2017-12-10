В аварії на Волині загинув водій Audi
Сьогодні, 15:30
На автодорозі поблизу Маневич легковик Ауді А6 зіткнувся із вантажівкою DAF. Водій легковика загинув, а на місці трагедії працюють слідчі.
Інцидент трапився сьогодні, 6 грудня, близько 13 години, - інформує
ГУНП у Волинській області.
Відомо, що за кермом «Ауді А6» перебував 60-річний житель Київської області, вантажівкою «DAF» керував 33-річний житель Харківської області.
На місці ДТП працює слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.
Відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого. Перевірка триває.
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Інцидент трапився сьогодні, 6 грудня, близько 13 години, - інформує
ГУНП у Волинській області.
Відомо, що за кермом «Ауді А6» перебував 60-річний житель Київської області, вантажівкою «DAF» керував 33-річний житель Харківської області.
На місці ДТП працює слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.
Відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого. Перевірка триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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