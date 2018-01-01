Україна припинила дію договору про дружбу з Росією





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За закон проголосували 277 народних депутатів. Не голосувала у повному складі фракція "Опозиційний блок", із групи "Воля народу" "за" були 6 депутатів, із групи "Відродження" - 4.



Законом припиняється з 1 квітня 2019 року дія Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Росією, учиненого 31 травня 1997 року в Києві та ратифікованого Верховною Радою 14 січня 1998 року. У законі вказується, що припинення дії договору зумовлено збройною агресією Росії проти України, що становить істотне порушення цього договору.



Припинення дії договору звільняє Україну від будь-якого зобов'язання щодо його виконання і не впливає на права, зобов'язання чи правове становище України, що виникли в результаті виконання названого договору до припинення його дії, відповідно до статті 70 Віденської конвенції про право міжнародних договорів. Читайте також Рада сьогодні розгляне припинення дії Договору про дружбу з Росією Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.



У пояснювальній записці зазначається, що договір набрав чинності 1 квітня 1999 року. Договір укладено терміном на десять років. Відповідно до статті 40 цього договору його дія автоматично продовжується на наступні десятирічні періоди, якщо жодна з сторін не заявить іншій стороні про своє бажання припинити його дію шляхом письмового повідомлення не менше, ніж за шість місяців до закінчення чергового десятирічного періоду (тобто не пізніше 30 вересня 2018 року). В записці сказано, що триваюча агресія РФ спричинила істотні порушення більшості статей договору, про що Україна систематично наголошує у дипломатичному листуванні з РФ.



Також зазначається, що низка істотних порушень договору стала предметом справ у міжнародних судових інстанціях, розгляд яких триває. У записці наголошується, що Україна і надалі використовуватиме усі наявні інструменти притягнення Росії до відповідальності за міжнародно-протиправні діяння, оскільки, згідно зі статтею 70 Віденської конвенції про право міжнародних договорів, припинення договору не впливає на права, зобов'язання або юридичне становище учасників, які виникли в результаті виконання договору до його припинення. Також зазначається, що Міністерство закордонних справ України нотою від 21 вересня 2018 року офіційно повідомило Росію про бажання України припинити дію зазначеного договору з 1 квітня 2019 року.



Довідково:



Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією і Україною був підписаний 31 травня 1997 року тодішніми президентами двох країн Леонідом Кучмою та Борисом Єльциним. Країни офіційно визнали кордони одна одної і закріпили принципи стратегічного партнерства та повагу територіальної цілісності.



Договір укладався терміном на десять років і його дія автоматично продовжувалася на наступні десятирічні періоди, якщо жодна зі сторін не заявляла іншій про своє бажання припинити його дію шляхом письмового повідомлення не менше, ніж за шість місяців до закінчення чергового десятирічного періоду.



Після окупації Росією Криму та початку конфлікту на Донбасі в 2014 році в Україні неодноразово лунали заклики розірвати цей договір через порушення Кремлем територіальної цілісності України.



6 вересня 2018 року Рада національної безпеки та оборони затвердила рішення не продовжувати дію Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ, що спливає 31 березня 2019 року. 17 вересня президент Петро Порошенко підписав указ про введення в дію рішення РНБО. 21 вересня Міністерство закордонних справ України направило Росії відповідну ноту.



26 вересня Порошенко передав ноту генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу для розповсюдження як офіційного документа Генасамблеї та Ради безпеки ООН. 3 грудня представник президента у ВР Ірина Луценко повідомила, що президент вніс до парламенту законопроект про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ (№0206).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада ухвалила закон «Про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією», №0206.Про це пише УНІАН За закон проголосували 277 народних депутатів. Не голосувала у повному складі фракція "Опозиційний блок", із групи "Воля народу" "за" були 6 депутатів, із групи "Відродження" - 4.Законом припиняється з 1 квітня 2019 року дія Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Росією, учиненого 31 травня 1997 року в Києві та ратифікованого Верховною Радою 14 січня 1998 року. У законі вказується, що припинення дії договору зумовлено збройною агресією Росії проти України, що становить істотне порушення цього договору.Припинення дії договору звільняє Україну від будь-якого зобов'язання щодо його виконання і не впливає на права, зобов'язання чи правове становище України, що виникли в результаті виконання названого договору до припинення його дії, відповідно до статті 70 Віденської конвенції про право міжнародних договорів. Читайте також Рада сьогодні розгляне припинення дії Договору про дружбу з Росією Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.У пояснювальній записці зазначається, що договір набрав чинності 1 квітня 1999 року. Договір укладено терміном на десять років. Відповідно до статті 40 цього договору його дія автоматично продовжується на наступні десятирічні періоди, якщо жодна з сторін не заявить іншій стороні про своє бажання припинити його дію шляхом письмового повідомлення не менше, ніж за шість місяців до закінчення чергового десятирічного періоду (тобто не пізніше 30 вересня 2018 року). В записці сказано, що триваюча агресія РФ спричинила істотні порушення більшості статей договору, про що Україна систематично наголошує у дипломатичному листуванні з РФ.Також зазначається, що низка істотних порушень договору стала предметом справ у міжнародних судових інстанціях, розгляд яких триває. У записці наголошується, що Україна і надалі використовуватиме усі наявні інструменти притягнення Росії до відповідальності за міжнародно-протиправні діяння, оскільки, згідно зі статтею 70 Віденської конвенції про право міжнародних договорів, припинення договору не впливає на права, зобов'язання або юридичне становище учасників, які виникли в результаті виконання договору до його припинення. Також зазначається, що Міністерство закордонних справ України нотою від 21 вересня 2018 року офіційно повідомило Росію про бажання України припинити дію зазначеного договору з 1 квітня 2019 року.

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