У волинському селі посеред ночі «обчистили» фуру
Сьогодні, 19:32
У селі Зимне, що на Волині, невідому вкрали акумулятори з вантажівки «МАН».
Про це пише Володимир Медіа.
Позаминулої ночі невідомі особи непомітно зняли акумулятори з автомобіля «МАН», котрий стояв на подвірї однієї з приватних садиб у селі Зимне.
Про це повідомила Володимир-Волинський відділ поліції Тетяна Вікторівна, у котрої в дворі "ночував" автомобіль.
Сума збитків становить 6 тисяч гривень.
Фото ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Володимир Медіа.
Позаминулої ночі невідомі особи непомітно зняли акумулятори з автомобіля «МАН», котрий стояв на подвірї однієї з приватних садиб у селі Зимне.
Про це повідомила Володимир-Волинський відділ поліції Тетяна Вікторівна, у котрої в дворі "ночував" автомобіль.
Сума збитків становить 6 тисяч гривень.
Фото ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 7 грудня
Сьогодні, 19:58
Під Луцьком продають стильний двоповерховий котедж. ФОТО*
Сьогодні, 19:42
У волинському селі посеред ночі «обчистили» фуру
Сьогодні, 19:32
У Луцьку відбудеться тренінг, присвячений виборчим кампаніям
Сьогодні, 19:15
У Дніпрі під час уроку померла вчителька
Сьогодні, 19:03
Медіа