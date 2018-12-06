У волинському селі посеред ночі «обчистили» фуру





Про це пише



Позаминулої ночі невідомі особи непомітно зняли акумулятори з автомобіля «МАН», котрий стояв на подвірї однієї з приватних садиб у селі Зимне.



Про це повідомила Володимир-Волинський відділ поліції Тетяна Вікторівна, у котрої в дворі "ночував" автомобіль.



Сума збитків становить 6 тисяч гривень.



Фото ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Зимне, що на Волині, невідому вкрали акумулятори з вантажівки «МАН».Про це пише Володимир Медіа Позаминулої ночі невідомі особи непомітно зняли акумулятори з автомобіля «МАН», котрий стояв на подвірї однієї з приватних садиб у селі Зимне.Про це повідомила Володимир-Волинський відділ поліції, у котрої в дворі "ночував" автомобіль.Сума збитків становить 6 тисяч гривень.Фото ілюстративне.

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