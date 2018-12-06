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У волинському селі посеред ночі «обчистили» фуру

У волинському селі посеред ночі «обчистили» фуру
У селі Зимне, що на Волині, невідому вкрали акумулятори з вантажівки «МАН».

Про це пише Володимир Медіа.

Позаминулої ночі невідомі особи непомітно зняли акумулятори з автомобіля «МАН», котрий стояв на подвірї однієї з приватних садиб у селі Зимне.

Про це повідомила Володимир-Волинський відділ поліції Тетяна Вікторівна, у котрої в дворі "ночував" автомобіль.

Сума збитків становить 6 тисяч гривень.

Фото ілюстративне.

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Теги: крадіжка, Волинь
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