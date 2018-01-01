Бабуся з Волині передала на фронт майже півтисячі в'язаних шкарпеток. ФОТО

Лідія Тимчишина зв'язала та передала на Схід 448 пар шкарпеток.



Про це повідомили на



Вже три роки із своїх прожитих вісімдесяти шести, Лідія Тимчишина надає посильну допомогу нашим захисникам, які на передовому рубежі захищають рідний край від іноземного ворога. За цей час вона зв’язала та передала військовим 448 пар шкарпеток. Багато років пропрацювавши педагогом, волинянка і зараз опікується військовослужбовцями, як колись – своїми учнями.



Привітала її з нагоди Міжнародного дня добровольців в ім’я економічного і соціального розвитку (Всесвітнього дня волонтерів) та віддала належну шану її доброті та безкорисливій допомозі керуючий справами виконкому міськради Наталія Прогонюк, яка вручила відзнаку від влади міста та щиро подякувала невтомній трудівниці за її волонтерську самовідданість.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 86-річна мешканка Володимира-Волинськогозв'язала та передала на Схід 448 пар шкарпеток.Про це повідомили на сайті Володимир-Волинської міської ради.Вже три роки із своїх прожитих вісімдесяти шести, Лідія Тимчишина надає посильну допомогу нашим захисникам, які на передовому рубежі захищають рідний край від іноземного ворога. За цей час вона зв’язала та передала військовим 448 пар шкарпеток. Багато років пропрацювавши педагогом, волинянка і зараз опікується військовослужбовцями, як колись – своїми учнями.Привітала її з нагоди Міжнародного дня добровольців в ім’я економічного і соціального розвитку (Всесвітнього дня волонтерів) та віддала належну шану її доброті та безкорисливій допомозі керуючий справами виконкому міськради, яка вручила відзнаку від влади міста та щиро подякувала невтомній трудівниці за її волонтерську самовідданість.

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