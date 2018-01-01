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Лучан кличуть на творчі майстер-класи у «Смугастий носоріг»*

Лучан кличуть на творчі майстер-класи у «Смугастий носоріг»*
Найкращі помічники Смугастого в очікуванні свят, вирішили порадувати своїх відвідувачів захоплюючими творчими майстер-класами.

У дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг» є творча майстерня на базі якої відбуваються творчі заходи.

Щотижня, на Вас чекатиме новий майстер-клас:

7 грудня для прихильниць ляльок LOL відбудеться майстер-клас з виготовлення гаманця LOL. 2,5 години цікавого процесу, перерва на чай з печивом та в результаті – стильний аксесуар та багато позитивних вражень. Вартість - 185 грн.

14 грудня ви зможете створити об’ємну картину «Різдвяна чашка». В очікуванні найголовнішого свята зими ви проникнетесь Різдвяною атмосферою та зробите теплу згадку. Вартість – 185 грн.

23 грудня відбудеться майстер-клас для батьків з дітьми по виготовленню ялинки з печивом та декораціями. Спільний творчий процес додасть ще більше сімейного затишку, а створений виріб прикрасить домівки гостей. Вартість – 350 грн.

Участь за попереднім записом за телефоном: +380 (66) 755 07 57.
Лучан кличуть на творчі майстер-класи у «Смугастий носоріг»*
Лучан кличуть на творчі майстер-класи у «Смугастий носоріг»*
Лучан кличуть на творчі майстер-класи у «Смугастий носоріг»*
Лучан кличуть на творчі майстер-класи у «Смугастий носоріг»*

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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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