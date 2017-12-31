У Луцьку оберуть найкреативнішу ялинку міста





Креативна ялинка - це арт-об’єкт висотою до 2 метрів, який може бути виготовлений з будь-якого матеріалу. Макет повинен мати стійку опору. Для створення роботи дозволяється використовувати як штучні, так і природні матеріали, - повідомили у луцькій мерії.



Перший етап конкурсу - прийом анкет-заявок з фотографією виробу згідно з запропонованою формою триває до 13 грудня 2018 року включно. Заявки подаються особисто або через електронну пошту за адресою: відділ менеджменту та креативних індустрій департаменту культури Луцької міської ради, вул. Б. Хмельницького, 1 (арт-галерея “Луцьк”), e-mail-



На другому етапі з 14 грудня 2018 р. до 13 січня 2019 року відбувається громадське інтернет-голосування на офіційній сторінці департаменту культури у мережі



Один учасник може подати на конкурс одну роботу. Може бути подана спільна (колективна) робота (від школи, студії і т. д. ).



Макети ялинок переможців громадського інтернет-голосування візьмуть до уваги під час розроблення концепції святкового оформлення Театрального майдану та ялинок у мікрорайонах Луцька наступного року.

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