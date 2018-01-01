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У Києві обстріляли та пограбували авто. ФОТО

У Києві обстріляли та пограбували авто. ФОТО
У Києві на вулиці Сурікова відбулося пограбування автомобіля із застосуванням зброї.

Про це повідомила прес-секретар поліції Києва Оксана Блищик в коментарі УНН.

"На вулиці Сурікова сталося пограбування автомобіля із застосуванням зброї. Внаслідок події ніхто не постраждав, автомобіль потерпілого через дії зловмисників виїхав на східці. Зловмисники з місця події втекли, забравши у потерпілого сумку з грошима", - зазначила спікер.

За її словами, наразі правоохоронці шукають зловмисників. Відомо, що вони втекли на автомобілі темного кольору. Скільки саме грошей було в сумці потерпілого, наразі невідомо.
У Києві обстріляли та пограбували авто. ФОТО

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Теги: стрілянина, Київ, пограбування, автомобіль
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