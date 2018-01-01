У Києві обстріляли та пограбували авто. ФОТО





Про це повідомила прес-секретар поліції Києва Оксана Блищик в коментарі



"На вулиці Сурікова сталося пограбування автомобіля із застосуванням зброї. Внаслідок події ніхто не постраждав, автомобіль потерпілого через дії зловмисників виїхав на східці. Зловмисники з місця події втекли, забравши у потерпілого сумку з грошима", - зазначила спікер.



За її словами, наразі правоохоронці шукають зловмисників. Відомо, що вони втекли на автомобілі темного кольору. Скільки саме грошей було в сумці потерпілого, наразі невідомо.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві на вулиці Сурікова відбулося пограбування автомобіля із застосуванням зброї.Про це повідомила прес-секретар поліції Києвав коментарі УНН "На вулиці Сурікова сталося пограбування автомобіля із застосуванням зброї. Внаслідок події ніхто не постраждав, автомобіль потерпілого через дії зловмисників виїхав на східці. Зловмисники з місця події втекли, забравши у потерпілого сумку з грошима", - зазначила спікер.За її словами, наразі правоохоронці шукають зловмисників. Відомо, що вони втекли на автомобілі темного кольору. Скільки саме грошей було в сумці потерпілого, наразі невідомо.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію