У Києві обстріляли та пограбували авто. ФОТО
Сьогодні, 16:43
У Києві на вулиці Сурікова відбулося пограбування автомобіля із застосуванням зброї.
Про це повідомила прес-секретар поліції Києва Оксана Блищик в коментарі УНН.
"На вулиці Сурікова сталося пограбування автомобіля із застосуванням зброї. Внаслідок події ніхто не постраждав, автомобіль потерпілого через дії зловмисників виїхав на східці. Зловмисники з місця події втекли, забравши у потерпілого сумку з грошима", - зазначила спікер.
За її словами, наразі правоохоронці шукають зловмисників. Відомо, що вони втекли на автомобілі темного кольору. Скільки саме грошей було в сумці потерпілого, наразі невідомо.
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Про це повідомила прес-секретар поліції Києва Оксана Блищик в коментарі УНН.
"На вулиці Сурікова сталося пограбування автомобіля із застосуванням зброї. Внаслідок події ніхто не постраждав, автомобіль потерпілого через дії зловмисників виїхав на східці. Зловмисники з місця події втекли, забравши у потерпілого сумку з грошима", - зазначила спікер.
За її словами, наразі правоохоронці шукають зловмисників. Відомо, що вони втекли на автомобілі темного кольору. Скільки саме грошей було в сумці потерпілого, наразі невідомо.
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