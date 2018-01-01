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Відомий мандрівник Дмитро Комаров з Бразилії надіслав листа волинянці. ФОТО

Відомий мандрівник Дмитро Комаров з Бразилії надіслав листа волинянці. ФОТО
Леся Селех із Кримного, що у Старовижівському районі, отримала сюрприз від відомого телеведучого та мандрівника Дмитра Комарова.

Про це пише Район. Стара Вижівка.

У вересні на офіційній сторінці Дмитра Комарова у Facebook був пост з Бразилії.

Він запропонував написати у коментарях свою адресу на емейл проекту «Світ навиворіт». Кількість учасників була обмежена.

Сьогодні, 6 грудня, Лесі Селех прийшов обіцяний сюрприз від ведучого. Вона отримала лист з Бразилії зі світлиною та автографом Дмитра Комарова.

Передрук заборонений.

Відомий мандрівник Дмитро Комаров з Бразилії надіслав листа волинянці. ФОТО
Відомий мандрівник Дмитро Комаров з Бразилії надіслав листа волинянці. ФОТО
Відомий мандрівник Дмитро Комаров з Бразилії надіслав листа волинянці. ФОТО

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Теги: Дмитро Комаров, подарунок, подорожі
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