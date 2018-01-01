Відомий мандрівник Дмитро Комаров з Бразилії надіслав листа волинянці. ФОТО

Леся Селех із Кримного, що у Старовижівському районі, отримала сюрприз від відомого телеведучого та мандрівника Дмитра Комарова.



Про це пише



У вересні на офіційній сторінці Дмитра Комарова у Facebook був пост з Бразилії.



Він запропонував написати у коментарях свою адресу на емейл проекту «Світ навиворіт». Кількість учасників була обмежена.



Сьогодні, 6 грудня, Лесі Селех прийшов обіцяний сюрприз від ведучого. Вона отримала лист з Бразилії зі світлиною та автографом Дмитра Комарова.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. із Кримного, що у Старовижівському районі, отримала сюрприз від відомого телеведучого та мандрівникаПро це пише Район. Стара Вижівка У вересні на офіційній сторінці Дмитра Комарова у Facebook був пост з Бразилії.Він запропонував написати у коментарях свою адресу на емейл проекту «Світ навиворіт». Кількість учасників була обмежена.Сьогодні, 6 грудня, Лесі Селех прийшов обіцяний сюрприз від ведучого. Вона отримала лист з Бразилії зі світлиною та автографом Дмитра Комарова.

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