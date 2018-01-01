Відомий мандрівник Дмитро Комаров з Бразилії надіслав листа волинянці. ФОТО
Сьогодні, 18:58
Леся Селех із Кримного, що у Старовижівському районі, отримала сюрприз від відомого телеведучого та мандрівника Дмитра Комарова.
Про це пише Район. Стара Вижівка.
У вересні на офіційній сторінці Дмитра Комарова у Facebook був пост з Бразилії.
Він запропонував написати у коментарях свою адресу на емейл проекту «Світ навиворіт». Кількість учасників була обмежена.
Сьогодні, 6 грудня, Лесі Селех прийшов обіцяний сюрприз від ведучого. Вона отримала лист з Бразилії зі світлиною та автографом Дмитра Комарова.
Передрук заборонений.
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Про це пише Район. Стара Вижівка.
У вересні на офіційній сторінці Дмитра Комарова у Facebook був пост з Бразилії.
Він запропонував написати у коментарях свою адресу на емейл проекту «Світ навиворіт». Кількість учасників була обмежена.
Сьогодні, 6 грудня, Лесі Селех прийшов обіцяний сюрприз від ведучого. Вона отримала лист з Бразилії зі світлиною та автографом Дмитра Комарова.
Передрук заборонений.
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