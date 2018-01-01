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Через неякісний ремонт доріг на Волині завели «кримінал»

Через неякісний ремонт доріг на Волині завели «кримінал»
Поліції проводить розслідування щодо неякісного ремонту вулиць Миру та Перемоги в селищі Благодатне на Волині.

Про це "Нововолинському інформаційному порталу" стало відомо із власних джерел.

Зокрема, селищний голова Олександр Топорівський та жителі селища неодноразово звертали увагу підрядника на неналежне виконання робіт.

Замовник робіт - ВУКГ Нововолинської міської ради, фінансування - з міського та обласного бюджетів, тому селищна рада не мала важелів впливу на підрядника.

Попри обіцянки підрядника, заходів для виправлення недоліків не було вжито, тому селищний голова звернувся до департаменту захисту економіки Нацполіції.

За результатами звернення Нововолинський відділ поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

На сьогодні проводяться першочергові слідчі дії з метою встановлення винних та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

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Теги: ремонт, дорога, Волинь
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