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Волинські медики розповіли, чи вистачить на всіх вакцини проти кору

Волинські медики розповіли, чи вистачить на всіх вакцини проти кору
Волинська область повністю забезпечена вакцинами проти кору.

Станом на 23 листопада від початку року на кір захворіли 1752 жителя Волинської області (553 дорослих і 1199 дітей). В зоні ризику перебувають абсолютно усі діти та дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, - повідомили у Волинському обласному центрі здоров'я.

За словами медиків, дві дози вакцини забезпечують захист організму від кору, а у разі хвороби — рятують від смертельно небезпечних ускладнень.

Єдиний спосіб запобігти ускладненням або смерті від кору — вакцинація. У 2018 році найбільше хворіють кором саме у тих областях, де рівень охоплення плановою вакцинацією найменший. Наша область не входить до переліку областей з найвищими показниками захворюваності.

Вакцини, що захищають від кору, паротиту і краснухи, наявні в усіх кабінетах щеплень області. Загалом станом на 1 листопада в області є 40 192 дози вакцини КПК. Це складає 114% від річної потреби області.

Тобто, наявної кількості вистачає для планової та посиленої імунізації мешканців у найближчі декілька місяців. Рівень охоплення щепленнями КПК в області залишається незадовільно низьким, зокрема першу дозу вакцини КПК за графіком отримали лише 66% дітей.

"Якщо у кабінеті щеплень вашого медзакладу кажуть, що вакцин немає — терміново повідомте про це головного лікаря, а також обласне управління охорони здоров’я: телефон: (0332) 241-581, факс: (0332) 243-559, e-mail: [email protected], сайт: http://www.voladm.gov.ua/", - йдеться у повідомленні.

Вакцинуватись за Національним календарем щеплень чи надолужити пропущені щеплення можуть безоплатно усі діти до 18 років, а також дорослі із груп ризику — військові, учасники ОСС, студенти, освітяни і медики.

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Теги: кір, хвороба, Волинь, вакцини
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