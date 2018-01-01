Волинські медики розповіли, чи вистачить на всіх вакцини проти кору





Станом на 23 листопада від початку року на кір захворіли 1752 жителя Волинської області (553 дорослих і 1199 дітей). В зоні ризику перебувають абсолютно усі діти та дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, - повідомили у Волинському обласному центрі здоров'я.



За словами медиків, дві дози вакцини забезпечують захист організму від кору, а у разі хвороби — рятують від смертельно небезпечних ускладнень.



Єдиний спосіб запобігти ускладненням або смерті від кору — вакцинація. У 2018 році найбільше хворіють кором саме у тих областях, де рівень охоплення плановою вакцинацією найменший. Наша область не входить до переліку областей з найвищими показниками захворюваності.



Вакцини, що захищають від кору, паротиту і краснухи, наявні в усіх кабінетах щеплень області. Загалом станом на 1 листопада в області є 40 192 дози вакцини КПК. Це складає 114% від річної потреби області.



Тобто, наявної кількості вистачає для планової та посиленої імунізації мешканців у найближчі декілька місяців. Рівень охоплення щепленнями КПК в області залишається незадовільно низьким, зокрема першу дозу вакцини КПК за графіком отримали лише 66% дітей.



"Якщо у кабінеті щеплень вашого медзакладу кажуть, що вакцин немає — терміново повідомте про це головного лікаря, а також обласне управління охорони здоров’я: телефон: (0332) 241-581, факс: (0332) 243-559, e-mail:



Вакцинуватись за Національним календарем щеплень чи надолужити пропущені щеплення можуть безоплатно усі діти до 18 років, а також дорослі із груп ризику — військові, учасники ОСС, студенти, освітяни і медики.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська область повністю забезпечена вакцинами проти кору.Станом на 23 листопада від початку року на кір захворіли 1752 жителя Волинської області (553 дорослих і 1199 дітей). В зоні ризику перебувають абсолютно усі діти та дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, - повідомили у Волинському обласному центрі здоров'я.За словами медиків, дві дози вакцини забезпечують захист організму від кору, а у разі хвороби — рятують від смертельно небезпечних ускладнень.Єдиний спосіб запобігти ускладненням або смерті від кору — вакцинація. У 2018 році найбільше хворіють кором саме у тих областях, де рівень охоплення плановою вакцинацією найменший. Наша область не входить до переліку областей з найвищими показниками захворюваності.Вакцини, що захищають від кору, паротиту і краснухи, наявні в усіх кабінетах щеплень області. Загалом станом на 1 листопада в області є 40 192 дози вакцини КПК. Це складає 114% від річної потреби області.Тобто, наявної кількості вистачає для планової та посиленої імунізації мешканців у найближчі декілька місяців. Рівень охоплення щепленнями КПК в області залишається незадовільно низьким, зокрема першу дозу вакцини КПК за графіком отримали лише 66% дітей."Якщо у кабінеті щеплень вашого медзакладу кажуть, що вакцин немає — терміново повідомте про це головного лікаря, а також обласне управління охорони здоров’я: телефон: (0332) 241-581, факс: (0332) 243-559, e-mail: [email protected] , сайт: http://www.voladm.gov.ua/", - йдеться у повідомленні.Вакцинуватись за Національним календарем щеплень чи надолужити пропущені щеплення можуть безоплатно усі діти до 18 років, а також дорослі із груп ризику — військові, учасники ОСС, студенти, освітяни і медики.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію