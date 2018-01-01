Волинські медики розповіли, чи вистачить на всіх вакцини проти кору
Сьогодні, 17:15
Волинська область повністю забезпечена вакцинами проти кору.
Станом на 23 листопада від початку року на кір захворіли 1752 жителя Волинської області (553 дорослих і 1199 дітей). В зоні ризику перебувають абсолютно усі діти та дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, - повідомили у Волинському обласному центрі здоров'я.
За словами медиків, дві дози вакцини забезпечують захист організму від кору, а у разі хвороби — рятують від смертельно небезпечних ускладнень.
Єдиний спосіб запобігти ускладненням або смерті від кору — вакцинація. У 2018 році найбільше хворіють кором саме у тих областях, де рівень охоплення плановою вакцинацією найменший. Наша область не входить до переліку областей з найвищими показниками захворюваності.
Вакцини, що захищають від кору, паротиту і краснухи, наявні в усіх кабінетах щеплень області. Загалом станом на 1 листопада в області є 40 192 дози вакцини КПК. Це складає 114% від річної потреби області.
Тобто, наявної кількості вистачає для планової та посиленої імунізації мешканців у найближчі декілька місяців. Рівень охоплення щепленнями КПК в області залишається незадовільно низьким, зокрема першу дозу вакцини КПК за графіком отримали лише 66% дітей.
"Якщо у кабінеті щеплень вашого медзакладу кажуть, що вакцин немає — терміново повідомте про це головного лікаря, а також обласне управління охорони здоров’я: телефон: (0332) 241-581, факс: (0332) 243-559, e-mail: [email protected], сайт: http://www.voladm.gov.ua/", - йдеться у повідомленні.
Вакцинуватись за Національним календарем щеплень чи надолужити пропущені щеплення можуть безоплатно усі діти до 18 років, а також дорослі із груп ризику — військові, учасники ОСС, студенти, освітяни і медики.
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Станом на 23 листопада від початку року на кір захворіли 1752 жителя Волинської області (553 дорослих і 1199 дітей). В зоні ризику перебувають абсолютно усі діти та дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, - повідомили у Волинському обласному центрі здоров'я.
За словами медиків, дві дози вакцини забезпечують захист організму від кору, а у разі хвороби — рятують від смертельно небезпечних ускладнень.
Єдиний спосіб запобігти ускладненням або смерті від кору — вакцинація. У 2018 році найбільше хворіють кором саме у тих областях, де рівень охоплення плановою вакцинацією найменший. Наша область не входить до переліку областей з найвищими показниками захворюваності.
Вакцини, що захищають від кору, паротиту і краснухи, наявні в усіх кабінетах щеплень області. Загалом станом на 1 листопада в області є 40 192 дози вакцини КПК. Це складає 114% від річної потреби області.
Тобто, наявної кількості вистачає для планової та посиленої імунізації мешканців у найближчі декілька місяців. Рівень охоплення щепленнями КПК в області залишається незадовільно низьким, зокрема першу дозу вакцини КПК за графіком отримали лише 66% дітей.
"Якщо у кабінеті щеплень вашого медзакладу кажуть, що вакцин немає — терміново повідомте про це головного лікаря, а також обласне управління охорони здоров’я: телефон: (0332) 241-581, факс: (0332) 243-559, e-mail: [email protected], сайт: http://www.voladm.gov.ua/", - йдеться у повідомленні.
Вакцинуватись за Національним календарем щеплень чи надолужити пропущені щеплення можуть безоплатно усі діти до 18 років, а також дорослі із груп ризику — військові, учасники ОСС, студенти, освітяни і медики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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