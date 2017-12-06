На сході України з Днем Збройних сил привітали бійців волинської бригади. ФОТО

З нагоди Дня Збройних сил України для воїнів 14 ОМБр відбулася низка урочистих заходів.про це повідомили у прес-службі волинської бригади.В Сєверодонецьку в Луганському обласному академічному українському музично-драматичному театрі відбулися урочистості з нагоди Дня Збройних Сил України."На урочистостях були присутні й військовослужбовці нашої бригади, які з нагоди свята отримали нагороди від Командувача операції Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва та виконуючого обов’язки голови Луганської обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації Сергія Філя.На передовій наші воїни отримали нагороди від Міністра оборони України та командира оперативно-тактичного угрупування «Північ».Справжніми подарунками для наших побратимів стали чудові концерти.І знаємо, що наступний День Збройних Сил України ми відзначатимемо в мирній, єдиній Україні!" - йдеться у повідомленні.