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На сході України з Днем Збройних сил привітали бійців волинської бригади. ФОТО

На сході України з Днем Збройних сил привітали бійців волинської бригади. ФОТО
З нагоди Дня Збройних сил України для воїнів 14 ОМБр відбулася низка урочистих заходів.

про це повідомили у прес-службі волинської бригади.

В Сєверодонецьку в Луганському обласному академічному українському музично-драматичному театрі відбулися урочистості з нагоди Дня Збройних Сил України.

"На урочистостях були присутні й військовослужбовці нашої бригади, які з нагоди свята отримали нагороди від Командувача операції Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва та виконуючого обов’язки голови Луганської обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації Сергія Філя.
На передовій наші воїни отримали нагороди від Міністра оборони України та командира оперативно-тактичного угрупування «Північ».
Справжніми подарунками для наших побратимів стали чудові концерти.
І знаємо, що наступний День Збройних Сил України ми відзначатимемо в мирній, єдиній Україні!" - йдеться у повідомленні.

На сході України з Днем Збройних сил привітали бійців волинської бригади. ФОТО
На сході України з Днем Збройних сил привітали бійців волинської бригади. ФОТО
На сході України з Днем Збройних сил привітали бійців волинської бригади. ФОТО
На сході України з Днем Збройних сил привітали бійців волинської бригади. ФОТО
На сході України з Днем Збройних сил привітали бійців волинської бригади. ФОТО
На сході України з Днем Збройних сил привітали бійців волинської бригади. ФОТО
На сході України з Днем Збройних сил привітали бійців волинської бригади. ФОТО
На сході України з Днем Збройних сил привітали бійців волинської бригади. ФОТО
На сході України з Днем Збройних сил привітали бійців волинської бригади. ФОТО
На сході України з Днем Збройних сил привітали бійців волинської бригади. ФОТО

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Теги: День Збройних Сил, свято, військові
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