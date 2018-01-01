Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 7 грудня





У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Світязі очікується сніжна погода.



Температура повітря вночі до -4…-2 градусів, удень підніметься до +1…+3.



Вітер південний і південно-західний, 1-6 м/с. До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями – дощ зі снігом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Світязі очікується сніжна погода.Температура повітря вночі до -4…-2 градусів, удень підніметься до +1…+3.Вітер південний і південно-західний, 1-6 м/с. До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями – дощ зі снігом.

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