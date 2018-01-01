Лучани можуть взяти іпотеку на будинки у приміських селах*

Відтепер житло у населених пунктах поблизу Луцька можна взяти в іпотеку.Таку можливість волинянам пропонує ПриватБанк.Будинок у приміських селах має багато переваг: свіже повітря, тиша, власний простір біля будинку і, водночас, близькість міста.Багато жителів Луцька розглядають варіант переїзду за місто. Тож у зв’язку з популярністю заміських будинків ПриватБанк розширює можливості іпотечного кредитування.Відтепер будинки у кредит доступні в таких населених пунктах біля Луцька: Рованці, Зміїнець, Великий Омеляник, Тарасове, Липляни, Милуші, Боратин, Полонка, Підгайці, Милушин, Липини, Жидичин, Небіжка, Голишів, Княгининок, Боголюби, Забороль, Струмівка, Новостав, Кульчин, Озерце, Дачне, Гірка Полонка, Коршевець, Прилуцьке, Богушівка, Крупа, Сирники, Баїв та Лище.Приватні будинки/домоволодіння мають бути не старші 40 років з моменту побудови, а будинки квартирного типу - не старші 60 років.Початковий внесок на квартири - від 30%, будинки - від 50% від вартості помешкання. Ставка за кредитом – від 17,9% річних. Важливо, що іпотечне кредитування не поширюється на недобудови.Додаткову інформацію щодо кредитування житла можна отримати у будь-якому відділенні ПриватБанку на Волині.